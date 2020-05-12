Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Guiza, sözleşme yeniledi

İspanya 3. Futbol Ligi ekiplerinden Atletico Sanluqueno, 2008-2011 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Daniel Guiza'nın sözleşmesini uzattı.Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki İspanyol futbolcunun sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Atletico Sanluqueno ile bu sezon 21 maça çıkan Guiza'nın golü bulunmuyor.
Temmuz 2008'de İspanya gol kralı unvanıyla Fenerbahçe'ye 14 milyon euro karşılığında transfer olan İspanyol futbolcu, 2011 yılına kadar sarı lacivertli formayı giymiş, ancak bekleneni verememişti.
Beşiktaş'tan ligler hakkında açıklama
Muslera imzayı atıyor!
Trabzonspor, test sonuçlarını açıkladı
Fenerbahçe'de koronavirüs tespit edildi!
Özil'in menajerinden transfer açıklaması!
Gomis geri dönüyor!
Zlatan Ibrahimovic karantinaya alındı!
Beşiktaş yeniden teste girecek
Genç futbolcu hayatını kaybetti
Logosu en güzel kulüp belli oldu!
Beşiktaş ve G.Saray'a büyük şok!
F.Bahçe sorusuna yanıt
Okuyucu Yorumları 0 yorum