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Fenerbahçe'nin eski yıldızı içini döktü: "Amatörce yönetiliyor"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Michal Kadlec, Slavia Prag karşılaşması öncesinde Çek basınına yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Sarı-lacivertli formayı üç sezon giyen ve şu anda Çekya ekibi Slovacko'da sportif menajerlik yapan Kadlec, eski kulübünün yönetim anlayışını eleştirirken Fenerbahçe'yi desteklediğini de dile getirdi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı içini döktü: "Amatörce yönetiliyor"
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'nin eski savunma oyuncusu Michal Kadlec, Slavia Prag maçı öncesinde sarı-lacivertli kulübün yönetim anlayışına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Şu anda Slovacko'da sportif menajer olarak görev yapan Kadlec, Fenerbahçe'de sistem ve planlama eksikliği olduğunu savunurken İstanbul'da yaşadığı unutulmaz anları da anlattı.

“SLAVIA PRAG MAÇI ZOR OLACAK”

Fenerbahçe nin eski yıldızı içini döktü: "Amatörce yönetiliyor" 1

Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynayacağı karşılaşmayı da değerlendiren Kadlec, mücadelenin kolay geçmeyeceğini söyledi. Eski takımına desteğini dile getiren Çek futbolcu, “Prag karşılaşması zor bir maç olacak. Fenerbahçe'yi destekliyorum” ifadelerini kullandı.

KADIKÖY'DEKİ ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINI UNUTAMIYOR

Fenerbahçe nin eski yıldızı içini döktü: "Amatörce yönetiliyor" 2

Fenerbahçe'de geçirdiği döneme ilişkin anılarını da paylaşan Kadlec, özellikle Süper Kupa'da attığı penaltıyı ve şampiyonluk kutlamalarını unutamadığını belirtti.

Çek futbolcu, “Süper Kupa'da attığım penaltı anını unutamadım. Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk kutladığımız anlar da inanılmazdı” sözleriyle sarı-lacivertli formayla yaşadığı özel anları anlattı.

Kadlec'in açıklamaları, Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşılaşması öncesinde hem kulübün yönetim anlayışını hem de eski futbolcularının sarı-lacivertli ekiple ilgili değerlendirmelerini yeniden gündeme taşıdı.

“FENERBAHÇE HALA AMATÖRCE YÖNETİLİYOR”

Fenerbahçe nin eski yıldızı içini döktü: "Amatörce yönetiliyor" 3

Kadlec, Fenerbahçe'nin yüksek bütçesine rağmen kurumsal bir futbol yapılanmasının eksik olduğunu düşündüğünü belirtti. Özellikle teknik direktörlerin kısa sürede görevden alınmasını eleştiren eski savunma oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe'nin çok parası olsa da bana göre hala amatörce yönetiliyor. Kulübün bir yapılanmadan yoksun olduğu açıkça görülüyor. Yabancı bir teknik direktör bir planla geldiğinde ise birkaç mağlubiyetin ardından hemen görevine son veriliyor.”

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Slavia Prag fenerbahçe şampiyonlar ligi
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