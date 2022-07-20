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Fenerbahçe'nin forma tanıtımına Afra Saraçoğlu damgasını vurdu! 'Açık havada gökte parlayan yıldız gibi...'

20.07.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2022-2023 sezonunda giyeceği formalar Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenen özel bir davetle tanıtıldı. Merve Toy’un sunuculuğunu üstlendiği forma lansman töreninde ünlü isimler Afra Saraçoğlu, Sarp Akkaya ve Sarp Can Köroğlu da yer aldı. Fenerbahçeli taraftarlar, deplasman formasını giyen Afra Saraçoğlu'nu sosyal medyada adeta övgüye boğdu.

Fenerbahçe'nin forma tanıtımına Afra Saraçoğlu damgasını vurdu! 'Açık havada gökte parlayan yıldız gibi...'

Fenerbahçe'nin 2022-2023 sezonu boyunca giyeceği formaların tanıtımı, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde ‘DELİCE SEV’ sloganı ile Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenen özel bir davetle yapıldı.

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

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Organizasyona kulüp başkanı Ali Koç, başkan vekili Erol Bilecik, genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp temsilcileri, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

FENERBAHÇE TARİHİ ANLATILDI

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Merve Toy’un sunuculuğunu üstlendiği forma lansman töreninde Fenerbahçe tarihinin anlatıldığı video da salondaki izleyicilerle paylaşıldı.

ÜNLÜ İSİMLER YER ALDI

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Türk sinema ve televizyonlarında boy göstermiş isimlerden, Fenerbahçe'yi destekledikleri bilinen Afra Saraçoğlu, Sarp Akkaya ve Sarp Can Köroğlu 2022-2023 sezonu için hazırlanan formalarımızı giyerek podyumda boy gösterdi.

AFRA SARAÇOĞLU DAMGASI

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Özellikle ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, sosyal medyadaki sarı - lacivertli taraftarlar tarafından övgü yağmuruna tutuldu.

İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ BAZI YORUMLAR;

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