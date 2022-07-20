Fenerbahçe'nin forma tanıtımına Afra Saraçoğlu damgasını vurdu! 'Açık havada gökte parlayan yıldız gibi...'

Fenerbahçe'nin 2022-2023 sezonu boyunca giyeceği formaların tanıtımı, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde ‘DELİCE SEV’ sloganı ile Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenen özel bir davetle yapıldı.
Organizasyona kulüp başkanı Ali Koç, başkan vekili Erol Bilecik, genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp temsilcileri, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.
Merve Toy’un sunuculuğunu üstlendiği forma lansman töreninde Fenerbahçe tarihinin anlatıldığı video da salondaki izleyicilerle paylaşıldı.
Türk sinema ve televizyonlarında boy göstermiş isimlerden, Fenerbahçe'yi destekledikleri bilinen Afra Saraçoğlu, Sarp Akkaya ve Sarp Can Köroğlu 2022-2023 sezonu için hazırlanan formalarımızı giyerek podyumda boy gösterdi.
Özellikle ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, sosyal medyadaki sarı - lacivertli taraftarlar tarafından övgü yağmuruna tutuldu.
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