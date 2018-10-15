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Cocu'nun yeni adresi belli oldu!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.10.2018 13:59 | Son Güncelleme

Cocu, Fenerbahçe'den ayrılabilir... Fenerbahçe'de koltuğu sallanan Phillip Cocu, menajeri Rob Jansen tarafından bir Premier Lig takımına önerdi. Ada ekibi 3 haftalık süre istedi. Olumlu bir yanıt gelirse Cocu'nun Fenerbahçe’den ayrılma isteği kabul edilecek.

Cocu'nun yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Başakşehir maçı sonrası Hollandalı çalıştırıcı ile yolları ayırmak için menajeri Rob Jansen ile yaptığı görüşmelerde bir sonuç alamamıştı. Bu durum karşısında Cocu ile devam etme kararı çıkmıştı. Yapılan görüşmelerden rahatsız olan Jansen, İngiltere Premier Lig’de mücadele eden bir takıma Cocu’yu önerdi. Ada ekibi bu teklife yanıt vermek için 3 haftalık bir süre istedi.

DERBİYE DENK GELİYOR
Bu süre sonunda Cocu konusunda olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapılacak. İngiltere takımı, Cocu ile çalışmak istediğini menajer Jansen’e iletirse F.Bahçe’nin 1.2 milyon Euro'luk tazminat teklifi kabul edilecek ve yollar ayrılacak.

Sarı-Lacivertli yönetim de Cocu’nun gitme istediğine olumsuz bir yanıt vermeyecek. Fenerbahçe 3 hafta sonra Galatasaray’a konuk olacak. Fenerbahçe derbiye yeni teknik direktör ile çıkarabilir. (Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
Phillip Cocu Fenerbahçe Rob Jansen Premier Lig

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