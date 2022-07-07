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Fenerbahçe'nin Instagram hesabı neden kapatıldı? Fenerbahçe'nin Instagram hesabına ne oldu?

07.07.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabına ulaşılamıyor. Fenerbahçe'nin Instagram hesabına ulaşmak isteyen kullanıcılar bir hatayla karşılaşıyor. Hesabın şu an için kapatıldığı ve erişimin olmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Instagram hesabı neden kapatıldı? Fenerbahçe'nin Instagram hesabına ne oldu?

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin Instagram hesabı kapatıldı. Henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı erişime kapatılan Fenerbahçe'nin Instagram hesabına kullanıcılar ulaşamıyor.

SOSYAL MEDYADA ÖN PLANDALAR

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Fenerbahçe Kulübü, sosyal medyada bir hayli önem vermesiyle tanınıyor. Türkiye'de Galatasaray'ın ardından en çok takipçisi bulunan spor kulübü olan sarı-lacivertlilerin Instagram hesabının neden kapatıldığına dair henüz net bir açıklama gelmedi.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bu olayın ardından Fenerbahçeli yetkililerin Instagram yöneticileriyle görüştüğü ve erişim sorunu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Instagram fenerbahçe
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