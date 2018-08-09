Fenerbahçe'nin Islam Slimani'yi kiralamaya çok yakın olduğu iddia edildi

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City’nin forveti Islam Slimani’nin, Fenerbahçe’ye sezon sonuna kadar kiralık olarak gelmeye çok yakın olduğu iddia edildi.

Sky Sports geçtiğimiz günlerde Beşiktaş, Sporting Lizbon ve Fenerbahçe’nin 30 yaşındaki Cezayirli forveti transfer etmek için yarış halinde olduğunu yazmıştı.

İngiliz basını bugün son dakika bilgisiyle verdiği haberde, sarı lacivertlilerin Leicester City ile el sıkıştığını ve transferin her an bitebileceğini duyurdu.





