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F.Bahçe'ye Wilshere'dan kötü haber!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.07.2018 09:39 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin en büyük transfer hedeflerinden Jack Wilshere, West Ham United ile anlaşmaya vardı. Anlaşmayı The Guardian ve Sky Sports da duyurdu.

F.Bahçe'ye Wilshere'dan kötü haber!

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmayı çok istediği Jack Wilshere, Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile anlaştı.

The Guardian gazetesi paylaştığı haberde Wilshere'in perşembe günü West Ham için sağlık kontrolünden geçtiğini ve takımın yaz dönemindeki 4. transfer olacağını okuyucularına duyurdu. Sky Sports ise son dakika olarak geçtiği haberde Wilshere'ın West Ham ile anlaşmaya çok yakın olduğunu belirtti.

West Ham United teknik direktörü Manuel Pellegrini’nin Wilshere ile bizzat görüşerek ilk 11 garantisinin yanı sıra kendisine 3 yıllık sözleşme ve her yıl için 15 milyon sterlin önerdiği ortaya çıkmıştı.

FENERBAHÇE'DEN SÜRE İSTEMİŞTİ
Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Jack Wilshere'ın kendisi için ev baktığı ve Fenerbahçe'yle söz kestiği iddia edilmişti. Fenerbahçe'nin teklifine olumlu yaklaşan Wilshere, son kararını vermek için süre istemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Jack Wilshere Fenerbahçe west ham united

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