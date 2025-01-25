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Fenerbahçe'nin istediği Romulo için Göztepe'den resmi açıklama geldi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.01.2025 13:26
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Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın saat 19.00'da başlayacak maçta Ülker Stadı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de Sportif Direktör Ivan Mance, Brezilyalı golcü Romulo Cardoso hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin istediği Romulo için Göztepe'den resmi açıklama geldi!
Romulo Cardoso

Romulo Cardoso

BRE Brezilya
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Göztepe
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Göztepe'nin 3 yıllık sözleşme imzaladığı 22 yaşındaki futbolcu hakkında çıkan transfer söylentilerine açıklık getiren Mance, Romulo'yu kış sezonunda satma gibi bir düşüncelerinin olmadığını vurguladı.

"ONU BU KIŞ SATMA GİBİ BİR PLANIMIZ BULUNMAMAKTADIR"

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Sportif Direktör Ivan Mance, Romulo'nun satın alma opsiyonunun kullanılmasıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:"Kulüp hissedarlarımız Sport Republic ve Mehmet Sepil'e, Romulo'yu kalıcı transferle satın alma opsiyonunu aktif hale getirdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu karar, güzel kulübümüzün genç oyunculara yatırım yapma ve onları geliştirme stratejimizin açık bir göstergesidir. Ayrıca, son dönemdeki birçok söylentiye yanıt olarak, Göztepe'nin planının Romulo da dahil olmak üzere tüm oyuncuları sezon sonuna kadar bir arada tutmak ve takımımızı karşılaşacağımız tüm zorluklara en güçlü şekilde hazırlamak olduğunu belirtmek istiyorum. Önümüzdeki tüm zorluklarda takımımızın güçlü olmasını istediğimiz için, onu bu kış satma gibi bir planımız bulunmamaktadır."

FENERBAHÇE TRANSFER ETMEK İSTİYOR

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Jose Mourinho'nun tercihi doğrultusunda transfer etmek istediği Romulo'dan kötü haber alan Fenerbahçe, başka isimler üstünde çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'nin Romulo Transferi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Romulo, Fenerbahçe için önemli bir transfer olur.
Göztepe'de kalmalı, genç oyunculara ihtiyaç var.
Fenerbahçe başka oyuncularla ilerlemeli.
Bu transfer gündemi spekülasyondan ibaret.

Anahtar Kelimeler:
Göztepe fenerbahçe
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