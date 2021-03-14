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Fenerbahçe'nin itiraz ettiği ofsayt pozisyonu maça damga vurdu!

14.03.2021 21:10 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin itiraz ettiği ofsayt pozisyonu maça damga vurdu!

Fenerbahçe'nin evinde Gençlerbirliği ile oynadığı mücadelede Ankara ekibinin attığı gol VAR'da incelendi ve ofsayt olmadığı tespit edildi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldiği maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Karşılaşmanın 62. dakikasında sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Candeias'ın ceza alanına çevirdiği topa Ayite kafayı vurdu top ağlara gitti.

Golün ardından Fenerbahçe'de oyuncular ofsayt itirazlarında bulunurken, pozisyon VAR odasında hakem Mete Kalkavan tarafından incelendi.

Yaklaşık 3 dakikalık incelemenin ardından golde ofsayt olmadığı tespit edildi ve gol geçerli sayıldı.

"OFSAYT DEĞİLMİŞ GİBİ GÖSTERMEK İÇİN UĞRAŞTILAR"

Pozisyonla ilgili yorum yapan Ahmet Çakar, "Hadi be, Gençlerbirliği'nin 2. Golü ofsayt. Dakikalarca çizgiyi ayarlayıp ofsayt değilmiş gibi göstermek için uğraşıp, sözüm ona yedirdiler!!!" şeklinde paylaşım yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Fenerbahçe Futbol Kulübü Gençlerbirliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 8 yorum
Cahil feneraayon taraftarları şimdi ağlıyorlar.Stoperinizin ayağına bakın ofsaytı bozuyor.Buzzzzz gibi gol.Hem futbol oynamazlar heö yenilirler birde utanmadan ağlarlar.Hakem kollamasa 5-6 yerdiniz gençlerbirliğinden
yazıklar olsun size fener, şampiyonluğa oynayan milyon dolarlık takımsınız ama, amatör bir takımdan farkınız yok, sizin oynayacağınız yer 1. lig gidin orada oynayın
itiraz edeceği bişey yok top kendi futbolcusuna çarpıyor yoksa ofsayt

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