Fenerbahçe'nin itiraz ettiği ofsayt pozisyonu maça damga vurdu!

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldiği maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Karşılaşmanın 62. dakikasında sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Candeias'ın ceza alanına çevirdiği topa Ayite kafayı vurdu top ağlara gitti.

Golün ardından Fenerbahçe'de oyuncular ofsayt itirazlarında bulunurken, pozisyon VAR odasında hakem Mete Kalkavan tarafından incelendi.

Yaklaşık 3 dakikalık incelemenin ardından golde ofsayt olmadığı tespit edildi ve gol geçerli sayıldı.

"OFSAYT DEĞİLMİŞ GİBİ GÖSTERMEK İÇİN UĞRAŞTILAR"

Pozisyonla ilgili yorum yapan Ahmet Çakar, "Hadi be, Gençlerbirliği'nin 2. Golü ofsayt. Dakikalarca çizgiyi ayarlayıp ofsayt değilmiş gibi göstermek için uğraşıp, sözüm ona yedirdiler!!!" şeklinde paylaşım yaptı.