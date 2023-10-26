Fenerbahçe'nin önünde kimse duramıyor! Sarı-Lacivertliler Konferans Ligi 3. maçında Ludogorest'i 3-1 mağlup etti, liderliğini sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3'üncü maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets'i konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede İspanyol hakem Guillermo Cuadra düdük çaldı.

Mücadele Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken temsilcimiz grupta 3'te 3 yaparken liderliğini sürdürdü ve puanını 9'a yükseltti.

KALECİ İZİN VERMEDİ

25' Temsilcimiz Fenerbahçe'de Fred, ceza sahasına sağdan girdi ve vuruşunu yaptı. Kaleci, Brezilyalı yıldızın şutunda gole izin vermedi.

BATSHUAYI PERDEYİ AÇTI

Oyun üstünlüğünü alan temsilcimizde, Fred'in taşıdığı topla rakip alana girdi. Batshuayi, önünde kalan topa vuruşunu yaptı ve Fenerbahçe'yi 41. dakikada 1-0 öne geçirdi.

REKORUNU EGALE ETTİ

2023/24'te Avrupa kupalarındaki dördüncü golünü Ludogorets ağlarına gönderen Michy Batshuayi, bu turnuvalarda bir sezondaki en yüksek sayısını tekrarladı (4; 2017/18 & 2015/16).

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

51' Karşılaşmanın ikinci yarısında Tadic'in soldan harika tek topunda Oosterwolde, ceza sahası içine doğru çevirdi. Altıpas içinde topa dokunamayan Batshuayi'den seken topa gelişen Zajc vurdu ve Fenerbahçe'yi Ludogorets karşısında 2-0 öne geçirdi.

ŞANSSIZ AN

Dakikalar 65'i gösterirken Ludogorets'in kullandığı köşe vuruşta Becao, topu kendi ağlarına yolladı ve durum 2-1 oldu.

ZAJC FİŞİ ÇEKTİ

Mücadelenin uzatma dakikalarında Zajc bir kez daha sahneye çıktı. Başarılı oyuncu attığı golle takımını rahatlatırken mücadelenin de skorunu belirlemiş oldu.

DEPLASMANA GİDECEK

Grupta 9 puanla liderlik koltuğunu kimseye bırakmayan temsilcimiz 4. hafta maçında Ludogerts'e konuk olacak.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KUPALARINDAKİ 263'ÜNCÜ MAÇI

Sarı-lacivertli ekip, Ludogorets karşısında Avrupa kupalarındaki 263'üncü maçına çıktı. Fenerbahçe daha önce oynadığı 262 Avrupa maçında 103 galibiyet, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

GEORGI DERMENDZHIEV'İN İLK MAÇI

Georgi Dermendzhiev, Ludogorets'teki 3'üncü teknik adamlık döneminde ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıktı. Deneyimli teknik adam daha önce 2014-2015 ve 2015-2017 yılları arasında Bulgar ekibini çalıştırmıştı.

"SONSUZA DEK CUMHURİYET"

Fenerbahçeli futbolcular maç öncesinde ısınmaya Cumhuriyetin 100'üncü yılı için hazırlanan özel tişörtlerle çıktı. Sarı-lacivertliler, üzerinde #SonsuzaDekCumhuriyet yazan tişörtlerle ısınmada yer aldı.

TARAFTARLARDAN TÜRK BAYRAKLI GÖRSEL ŞÖLEN

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets ile karşılaştığı maçta taraftarlara Cumhuriyetin 100'üncü yılı sebebiyle Türk bayrağı dağıtıldı. Taraftarlar maçtan önce ellerindeki bayrakları sallayarak görsel şölen oluşturdular. Tüm tribünlerde ise Mustafa Kemal Atatürk'ün de bulunduğu dev Türk bayrakları açıldı. Ayrıca "Yurtta sulh cihanda sulh" ve "İnsanlık galip gelsin" pankartları asıldı.





