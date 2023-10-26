SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Konferans Ligi
  4. Fenerbahçe'nin önünde kimse duramıyor! Sarı-Lacivertliler Konferans Ligi 3. maçında Ludogorest'i 3-1 mağlup etti, liderliğini sürdürdü

Fenerbahçe'nin önünde kimse duramıyor! Sarı-Lacivertliler Konferans Ligi 3. maçında Ludogorest'i 3-1 mağlup etti, liderliğini sürdürdü

26.10.2023 21:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe H Grubu 3. maçında sahasında Ludogorets ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarırken 3'te 3 yaparak gruptaki liderliğini sürdürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3'üncü maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets'i konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede İspanyol hakem Guillermo Cuadra düdük çaldı.

Mücadele Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken temsilcimiz grupta 3'te 3 yaparken liderliğini sürdürdü ve puanını 9'a yükseltti.

KALECİ İZİN VERMEDİ

6140735b12125e3bb7b124c1d391463f

25' Temsilcimiz Fenerbahçe'de Fred, ceza sahasına sağdan girdi ve vuruşunu yaptı. Kaleci, Brezilyalı yıldızın şutunda gole izin vermedi.

BATSHUAYI PERDEYİ AÇTI

fd3ab8af-206d-47df-bb17-f51baf716a5a

Oyun üstünlüğünü alan temsilcimizde, Fred'in taşıdığı topla rakip alana girdi. Batshuayi, önünde kalan topa vuruşunu yaptı ve Fenerbahçe'yi 41. dakikada 1-0 öne geçirdi.

REKORUNU EGALE ETTİ

d83406ca-2020-46fc-bbd5-bacac39aba11

2023/24'te Avrupa kupalarındaki dördüncü golünü Ludogorets ağlarına gönderen Michy Batshuayi, bu turnuvalarda bir sezondaki en yüksek sayısını tekrarladı (4; 2017/18 & 2015/16).

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

6cca693b2b3a7d77e0b6f5f442f2fa35

51' Karşılaşmanın ikinci yarısında Tadic'in soldan harika tek topunda Oosterwolde, ceza sahası içine doğru çevirdi. Altıpas içinde topa dokunamayan Batshuayi'den seken topa gelişen Zajc vurdu ve Fenerbahçe'yi Ludogorets karşısında 2-0 öne geçirdi.

ŞANSSIZ AN

4845834e-b00e-40e5-9576-ab468680fd77

Dakikalar 65'i gösterirken Ludogorets'in kullandığı köşe vuruşta Becao, topu kendi ağlarına yolladı ve durum 2-1 oldu.

ZAJC FİŞİ ÇEKTİ

0162b03237773ace94bfd0ac4ce60dff

Mücadelenin uzatma dakikalarında Zajc bir kez daha sahneye çıktı. Başarılı oyuncu attığı golle takımını rahatlatırken mücadelenin de skorunu belirlemiş oldu.

DEPLASMANA GİDECEK

f072678f-839c-4707-97bc-cd1a400f14c8

Grupta 9 puanla liderlik koltuğunu kimseye bırakmayan temsilcimiz 4. hafta maçında Ludogerts'e konuk olacak.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KUPALARINDAKİ 263'ÜNCÜ MAÇI

4f3d59cd-4005-49d1-befb-67d8588e2286

Sarı-lacivertli ekip, Ludogorets karşısında Avrupa kupalarındaki 263'üncü maçına çıktı. Fenerbahçe daha önce oynadığı 262 Avrupa maçında 103 galibiyet, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

GEORGI DERMENDZHIEV'İN İLK MAÇI

d480ee69-05f4-47c2-98e7-610f784aa2cb

Georgi Dermendzhiev, Ludogorets'teki 3'üncü teknik adamlık döneminde ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıktı. Deneyimli teknik adam daha önce 2014-2015 ve 2015-2017 yılları arasında Bulgar ekibini çalıştırmıştı.

"SONSUZA DEK CUMHURİYET"

c24afaca-2eea-45eb-a831-ec1fe5d63a72

Fenerbahçeli futbolcular maç öncesinde ısınmaya Cumhuriyetin 100'üncü yılı için hazırlanan özel tişörtlerle çıktı. Sarı-lacivertliler, üzerinde #SonsuzaDekCumhuriyet yazan tişörtlerle ısınmada yer aldı.

TARAFTARLARDAN TÜRK BAYRAKLI GÖRSEL ŞÖLEN

5843688c08a1e740a3967c432690f2aa

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets ile karşılaştığı maçta taraftarlara Cumhuriyetin 100'üncü yılı sebebiyle Türk bayrağı dağıtıldı. Taraftarlar maçtan önce ellerindeki bayrakları sallayarak görsel şölen oluşturdular. Tüm tribünlerde ise Mustafa Kemal Atatürk'ün de bulunduğu dev Türk bayrakları açıldı. Ayrıca "Yurtta sulh cihanda sulh" ve "İnsanlık galip gelsin" pankartları asıldı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
A Milli Kadın Futbol Takımı, Lüksemburg'u 4-0 mağlup ettiA Milli Kadın Futbol Takımı, Lüksemburg'u 4-0 mağlup etti
Kasımpaşa zirve yarışına resmen ortak oldu!Kasımpaşa zirve yarışına resmen ortak oldu!
Konyaspor'da Hakan Keleş dönemi başladıKonyaspor'da Hakan Keleş dönemi başladı
Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe konferans ligi ludogorets sarı lacivert UEFA s lig maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.