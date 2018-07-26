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Fenerbahçe'nin rakibi Benfica, Borussia Dortmund'u yendi

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 26.07.2018 10:27 | Son Güncelleme

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica, penaltı atışlarıyla Borussia Dortmund'u 4-3 yendi.

Fenerbahçe'nin rakibi Benfica, Borussia Dortmund'u yendi

Bu yıl 6. kez düzenlenen turnuvada, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica, Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla karşılaştı.

Alman temsilcisi Maximilian Philipp'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken, Portekiz ekibi Andre Almeida ve Alfa Semedo'nun golleriyle eşitliği sağladı. Penaltılara giden müsabakada rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Benfica, sahadan galip ayrıldı.

JUVE, BAYERN'İ GENÇ YILDIZIYLA GEÇTİ
Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın 44 dakika forma giydiği mücadelede Juventus, Andrea Favilli'nin golleriyle Bayern Münih'i 2-0 mağlup etti.

LIVERPOOL, CITY'İ DEVİRDİ
İki İngiliz ekibinin karşı karşıya geldiği maçta Liverpool, Manchester City'yi Muhammed Salah ve Sadio Mane'nin golleriyle 2-1 yendi. Manchester ekibinin tek golü Leroy Sane'den geldi.

TOTTENHAM, ROMA'YI EZİP GEÇTİ
Kupada oynanan diğer mücadelelerde Tottenham, İtalya'nın Roma takımını 4-1 mağlup ederken, 1-1'lik eşitliğin bozulmadığı ve penaltılara giden karşılaşmada ise Manchester United, Milan'ı 9-8 yendi. Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Tottenham karşısında 52 dakika sahada kaldı.

Avrupa'nın önde gelen 18 takımının yer aldığı 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na, Avrupa, ABD ve Singapur ev sahipliği yapıyor. Avrupa ayağındaki karşılaşmalar Avusturya, İngiltere, Fransa, İtalya, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İsviçre'de oynanıyor.

Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City ve Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon, Portekiz'den Benfica kulüpleri katılıyor.

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