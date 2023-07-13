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Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Mbwana Samatta kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mbwana Samatta'nın oynadığı takımlar

13.07.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mbwana Samatta için Fenerbahçe Spor Kulübü'nden açıklamada bulunuldu. Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcu ile yollarını ayırdı. Edinilen bilgiye göre; ünlü futbolcunun yeni takımı Yunanistan'ın PAOK ekibi olacak. Peki, Mbwana Samatta kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Mbwana Samatta hakkında bilgiler...

Fenerbahçe, yaptığı açıklama ile Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Samatta’nın sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Mbwana Samatta ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. İşte Mbwana Samatta'nın futbol kariyeri...

MBWANA SAMATTA KİMDİR?

Mbwana Samatta 23 Aralık 1992 yılında Darüsselam, Tanzanya'da dünyaya geldi. Samatta 2008 -2010 yılları arasında African Lyon'da oynadıktan sonra profesyonel futbol kariyeriyle adından söz ettirmiştir.

MBWANA SAMATTA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mbwana Samatta'nın profesyonel futbol kariyerinde Simba SC, TP Mazembe, Genk, Aston Villa, Fenerbahçe, Royal Antwerp gibi takımlarda forma giymiştir.

Mbwana Samatta'nın Milli takım kariyeri:

2011- Tanzanya

FENERBAHÇE, MBAWANA SAMATTA'NIN SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Spor Kulübü böylelikle 2.75 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtuldu.

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