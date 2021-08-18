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Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu açıklandı

18.08.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü, Helsinki maçı öncesi kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Helsinki ile oynayacağı maç için bildirdiği kadro ortaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas, Mbwana Samatta ile yeni transferler Kim Min-Jae ve Burak Kapacak kadroda yer almadı.

Mbwana Samatta'nın Finansal Fair-Play kuralları gereği kadroya yazılmadığı öne sürüldü.

Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Mauricio Lemos, Zanka, Steven Caulker, kadro dışı kalan Caner Erkin, Diego Perrotti, Mame Thiam ve Sinan Gümüş de UEFA listesine yazılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Futbol Kulübü Caner Erkin
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