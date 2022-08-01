Fenerbahçe'nin UEFA'ya Avrupa Ligi kadrosu değişti! Jorge Jesus neşteri eline aldı...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Çekya ekibi Slovacko ile oynayacağı iki karşılaşma öncesinde kadrosunu güncelledi. Sarı-lacivertlilerin, UEFA'ya bildirdiği kadroda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro'nun yanı sıra Marcel Tisserand ile Dimitris Pelkas çıkarıldı.
Altay, Ertuğrul, Henrique, Luan Peres, Lemos, Novak, Szalai, Arao, Ferdi, Mert Hakan, Rossi, Valencia, King, Lincoln, Bruma, Arda, Zajc, Crespo, Burak, İsmail, Emre, Berisha, Serdar, Osayi-Samuel, Muhammed.
-Serdar Aziz
-M. Tisserand
-D. Pelkas
-İrfan Can Kahveci
-Joao Pedro
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