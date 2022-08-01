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Fenerbahçe'nin UEFA'ya Avrupa Ligi kadrosu değişti! Jorge Jesus neşteri eline aldı...

01.08.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Slovacko ile oynayacağı maç öncesinde oyuncu listesini güncelledi. Sarı-lacivertlilerde; Serdar Aziz, Tisserand, Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro listeden çıkarılırken, Mauricio Lemos, Luan Peres, Gustavo Henrique ve Mergim Berisha listeye eklenen isimler oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya Avrupa Ligi kadrosu değişti! Jorge Jesus neşteri eline aldı...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Çekya ekibi Slovacko ile oynayacağı iki karşılaşma öncesinde kadrosunu güncelledi. Sarı-lacivertlilerin, UEFA'ya bildirdiği kadroda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro'nun yanı sıra Marcel Tisserand ile Dimitris Pelkas çıkarıldı.

FENERBAHÇE'NİN KADROSU

Altay, Ertuğrul, Henrique, Luan Peres, Lemos, Novak, Szalai, Arao, Ferdi, Mert Hakan, Rossi, Valencia, King, Lincoln, Bruma, Arda, Zajc, Crespo, Burak, İsmail, Emre, Berisha, Serdar, Osayi-Samuel, Muhammed.

ÇIKARILAN İSİMLER

61919-irfan-can-kahveci

-Serdar Aziz
-M. Tisserand
-D. Pelkas
-İrfan Can Kahveci
-Joao Pedro


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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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