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Fenerbahçe'nin umudu Gedson Fernandes! Yarın oynanacak maçta...

21.04.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Rizespor'da, sarı kart cezalısı Gedson Fernandes kadroda yer alamayacak. Şampiyonluk yolunda çok kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe, Rizespor'un en önemli oyuncusu Gedson Fernandes'in cezalı olmasını kullanacak.

Fenerbahçe'nin umudu Gedson Fernandes! Yarın oynanacak maçta...
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Çaykur Rizespor
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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Karşılaşma, Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 33. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan yeşil-mavililer, 33 maç sonunda 30 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor.

GEDSON FERNANDES YOK

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Rize temsilcisinde, sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ile kadro dışı bırakılan Dabo kadroda yer almayacak. Sakatlıkları geçen kaleci Gökhan Akkan ile Tarık Çetin'in durumu maç saatinde belli olacak.

Yeşil-mavili oyuncular, son çalışmasını akşam saatlerinde yaparak kendi tesislerinde kampa girecek.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Çaykur Rizespor Gedson Fernandes
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