Fenerbahçe'nin yeni hocası Victor Lapena

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda, Fransız Valerie Garnier ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlüğe 44 yaşındaki İspanyol koç Victor Lapena getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Nadezhda Orenburg ile EuroCup'ı kazanan başantrenör Victor Lapena Fenerbahçemizde! Ailemize hoş geldin Victor" denildi.

YENİ TRANSFER UKRAYNALI IAGUPOVA

Bu arada Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Ukraynalı milli oyuncu Alina Iagupova'yı da kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ukrayna Milli Takımı oyuncusu Alina Iagupova, Fenerbahçe'mizde! Ailemize hoş geldin Alina Iagupova" ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki skorer oyuncu, geçen sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çukurova Basketbol'da forma giydi.

