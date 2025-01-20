Fenerbahçe'nin yeni transferi bu gece İstanbul'a geliyor! Diego Carlos'un bonservis bedeli de belli oldu...

Devre arasının ilk transferini yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Diego Carlos ile anlaşma sağlandı.

11 MİLYON EURO BONSERVİS

Fenerbahçe, Aston Villa’dan Diego Carlos’un transferi için 11 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe bu bonservisi, 4 yıl boyunca taksitler halinde ödeyecek.

KADRODA YER ALMADI

Brezilyalı savunma oyuncusu, takımının cumartesi günü Arsenal ile oynadığı karşılaşmanın kadrosunda da yer almamıştı.

31 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, Aston Villa'da bu sezon 17 maçta 1403 dakika süre buldu.