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Fenerbahçe'nin yeni transferi bu gece İstanbul'a geliyor! Diego Carlos'un bonservis bedeli de belli oldu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.01.2025 15:36
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Fenerbahçe savunma hattına ilk takviyesini yaptı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Diego Carlos, bu gece İstanbul’a gelecek. Brezilyalı stoper sağlık kontrollerinden sonra resmi imzayı atacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferi bu gece İstanbul'a geliyor! Diego Carlos'un bonservis bedeli de belli oldu...
Diego Carlos

Diego Carlos

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Aston Villa
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Devre arasının ilk transferini yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Diego Carlos ile anlaşma sağlandı.

11 MİLYON EURO BONSERVİS

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Fenerbahçe, Aston Villa’dan Diego Carlos’un transferi için 11 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe bu bonservisi, 4 yıl boyunca taksitler halinde ödeyecek.

KADRODA YER ALMADI

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Brezilyalı savunma oyuncusu, takımının cumartesi günü Arsenal ile oynadığı karşılaşmanın kadrosunda da yer almamıştı.

31 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, Aston Villa'da bu sezon 17 maçta 1403 dakika süre buldu.

Fenerbahçe'nin Diego Carlos Transferi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Harika bir transfer, takıma büyük katkı sağlayacak.
Fazla para ödendi, riskli bir hamle.
Sağlık kontrollerinden geçmesini beklemek zorundayız.
Takıma katılmasıyla savunmada sorunlar çözülecek.

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