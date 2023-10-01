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Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Szymanski bu sezon bir ilki başardı! Sadece 2 dakika yetti...

01.10.2023 16:48 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Sebastian Szymanski gollerine devam ediyor. Polonyalı oyuncu Çaykur Rizespor maçında attığı golle bu sezon bir ilki başardı. İşte detaylar...

Sebastian Szymanski

Sebastian Szymanski

POL Polonya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe'de yapılan bu transferlerin içinde Sebastian Szymanski şu ana kadar gösterdiği performans ve takıma yaptığı katkıyla en çok konuşulan isim olmayı başardı.

MAÇIN EN İYİSİYDİ

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Geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçının en iyisi olan 24 yaşındaki oyuncu, 4'te 3 şut isabeti, 2 şut pası %84 pas yüzdesi yakalamıştı.

EN ERKEN GOLÜ KAYDETTİ

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Bu hafta oynanan Çaykur Rizespor mücadelesini de boş geçmeyen Polonyalı karşılaşmanın henüz 2. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda bu sezon Süper Lig'de atılmış en erken gol olarak kayıtlara geçti.

14 MAÇTA 13 GOLE ETKİ

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Sebastian Szymanski, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 14 maçta 13 gole direkt etki etmeyi başardı. Szymanski 14 maçta 8 gol 4 asist yapma başarısı gösterdi.

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