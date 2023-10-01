Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Szymanski bu sezon bir ilki başardı! Sadece 2 dakika yetti...

Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe'de yapılan bu transferlerin içinde Sebastian Szymanski şu ana kadar gösterdiği performans ve takıma yaptığı katkıyla en çok konuşulan isim olmayı başardı.

MAÇIN EN İYİSİYDİ

Geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçının en iyisi olan 24 yaşındaki oyuncu, 4'te 3 şut isabeti, 2 şut pası %84 pas yüzdesi yakalamıştı.

EN ERKEN GOLÜ KAYDETTİ

Bu hafta oynanan Çaykur Rizespor mücadelesini de boş geçmeyen Polonyalı karşılaşmanın henüz 2. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda bu sezon Süper Lig'de atılmış en erken gol olarak kayıtlara geçti.

14 MAÇTA 13 GOLE ETKİ

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 14 maçta 13 gole direkt etki etmeyi başardı. Szymanski 14 maçta 8 gol 4 asist yapma başarısı gösterdi.

