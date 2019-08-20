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Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.08.2019 08:01 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç, 5-0 kazanılan Gazişehir Gaziantep maçında attığı golle sosyal medyayı salladı. İşte Kosovalı golcünün müthiş füzesiyle ilgili yorumlar...

Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç, attığı golle sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı
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Anahtar Kelimeler:
Vedat Muriç Fenerbahçe

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