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Fenerbahçe Olympiakos'a elenince dev bir geliri elinin tersiyle itti! Sarı-Lacivertliler turlasaydı tam 70 milyon TL daha kasasına koyacaktı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.04.2024 08:33
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Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi rövanş mücadelesinde Olympiakos'u 1-0 mağlup ederek uzatmalara götürdüğü maçta rakibine penaltı vuruşları sonucu mağlup olarak Avrupa defterini kapatmıştı. Sarı-Lacivertliler yarı finale veda ederek büyük bir geliri de elinin tersiyle itmiş oldu. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi'nde Yunan ekibi Olympiakos'a uzatmalara giden maçta penaltılarla mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe dev bir geliri de elinin tersiyle itmiş oldu.

9.8 MİLYONLUK DEV GELİR

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Sarı lacivertli takım Olympiakos ile oynadığı çeyrek final karşılaşmaları öncesinde 3. Ön eleme turuna yükseldiği için 1.65 milyon Euro, gruplara kaldığı için ayak bastı parası olarak 2.94 milyon Euro, ülke katsayısından 979 bin Euro, grupta elde ettiği puanlardan 2 milyon Euro, grubu lider bitirdiği için 600 bin Euro, son 16 turuna yükseldiği için 600 bin Euro, çeyrek finale çıktığı için 1 milyon Euro olmak üzere toplam 9.8 milyon Euro kazanmıştı.

70 MİLYON TL...

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Temsilzimi eğer yarı final biletini alsaydı 2 milyon Euro daha (güncel kurla yaklaşık 70 milyon TL) Kanarya yarı finale kalsaydı 2 milyon Euro'yu daha kasasına koyacaktı, ancak olmadı.

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