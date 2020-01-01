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  4. Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, Cruz'la yollarını ayırdı

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, Cruz'la yollarını ayırdı

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 01.01.2020 23:17 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, İspanyol oyuncusu Anna Cruz'la yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, Cruz'la yollarını ayırdı

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, Cruz'la yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezon başı 1 senelik sözleşme imzalanan İspanyol oyun kurucunun, karşılıklı anlaşmayla sözleşmesinin feshedildiği ifade edildi.

Anna Cruz'un, 2020 yılına dair sözleşmesindeki bütün alacaklarından vazgeçtiği belirtilirken, oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu. Cruz, sarı-lacivertli formayla ligde ve Avrupa'da çıktığı 15 maçta 4,9 sayı ortalamasıyla mücadele etti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Anna Cruz Fenerbahçe Öznur Kablo türkiye kadınlar basketbol ligi

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