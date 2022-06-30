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Fenerbahçe Partizan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

30.06.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Partizan hazırlık maçı bu hafta sonu futbolseverleri yine ekran başına kilitleyecek. Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına devam eden Fenerbahçe, takımın ligde tam performansla sahada olması için çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe Partizan ile bu hafta dördüncü kez hazırlık mücadelesine çıkacak. Peki, Fenerbahçe Partizan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Partizan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Partizan maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe bu sezon Süper Lig öncesi hazırlık kampında dördüncü kez hazırlık maçı yapacak. Partizan ile mücadele edecek Fenerbahçe dün Al Shamal ile karşılaştı ve mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'de Mergim Berisha performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Peki, Fenerbahçe Partizan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Sırp ekibi Partizan ile oynayacağı dördüncü hazırlık karşılaşması 2 Temmuz Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Heyecan dolu mücadeleyi Fenerbahçe Youtube Katıl kanalı üyeleri canlı olarak izleyebilecek.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI PERFORMANSLARI

Süper Lig'de yeni sezon öncesi son hazırlıklarını tamamlamak isteyen ve transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bruma ve Lincoln Henrique gibi yıldızlarla anlaşarak takıma takviyelerde bulundu. Fenerbahçe oynadığı ilk hazırlık maçında Shkupi ile karşılaşmış ve mücadeleden 2-2'lik skorla ayrılmıştı. İkinci hazırlık karşılaşmasında ise Tirana takımıyla mücadele eden Fenerbahçe mücadeden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Üçüncü hazırlık mücadelesinde ise Katar ekibi Al Shamal ile mücadele eden Fenerbahçe karşılaşmayı 4-2'lik skorla kazandı.

YENİ TRANSFERLER KATKISIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'de yeni transfer Lincoln Henrique'nin hazırlık maçı performansı göz doldurdu. Bruma ise oynanan son hazırlık karşılaşmasında rakip ağları sarstığı müthiş golle dikkat çeken isim oldu.

MERGİM BERİSHA ATAĞA KALKTI

Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemden itibaren istenileni tam anlamıyla veremeyen Mergim Berisha, Al Shamal ile oynanan son hazırlık mücadelesinde performansıyla dikkat çekti. Frikikten attığı golün yanı sıra sahanın her yerinde mücadele eden başarılı forvet, teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne giren isimlerden oldu.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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