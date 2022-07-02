Fenerbahçe Partizan maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'de bu yıl şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe, sezon öncesi çalışmalarına devam ediyor. Getiğimiz günlerde Katar Ligi ekibi Al Shamal'ı 4-2'lik skorla yenen Fenerbahçe'de yeni transfer Bruma müthiş bir gole imza atmıştı. Bu akşam Partizan ile hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe, bu karşılaşmayı da kazanmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Partizan maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri.

FENERBAHÇE PARTİZAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Sırp ekibi Partizan ile oynayacağı dördüncü hazırlık karşılaşması 2 Temmuz Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Heyecan dolu mücadeleyi futbolseverler TRT Spor kanalından canlı olarak izleyebilecek.

BRUMA VE HENRIQUE PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'de yeni transfer Lincoln Henrique'nin hazırlık maçlarında gösterdiği performans, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'un dikkatini çekmeye devam ediyor. Bruma ise oynanan son hazırlık karşılaşmasında rakip ağları sarstığı müthiş golle göz kamaştırdı.

MERGİM BERİSHA ÇABASIYLA TAKTİR ALDI

Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemden itibaren istenileni tam anlamıyla veremeyen Mergim Berisha, Al Shamal ile oynanan son hazırlık mücadelesinde performansıyla dikkat çekti. Frikikten attığı golün yanı sıra sahanın her yerinde mücadele eden başarılı forvet, teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne giren isimlerden oldu.

