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Jose Mourinho istedi Fenerbahçe sözleşmesini feshetti! Ryan Kent ile yolların ayrıldığı açıklandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.10.2024 21:45
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Fenerbahçe, Ryan Kent ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan İngiliz oyuncuyla anlaşan sarı-lacivertliler, karşılıklı olarak anlaşmayı sonlandırdı.

Jose Mourinho istedi Fenerbahçe sözleşmesini feshetti! Ryan Kent ile yolların ayrıldığı açıklandı
Ryan Kent

Ryan Kent

İNG İngiltere
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Ryan Kent'in sözleşmesi feshedildi. Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer edilen fakat beklentilerin altında kalan Ryan Kent'in Fenerbahçe macerası sona erdi.

KENT'İN FENERBAHÇE KARİYERİ

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2023 yılında Rangers'tan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan İngiliz oyuncu, sarı-lacivertli formayla toplamda 19 maça çıktı. Bu maçlarda 1 gol, 1 asist yaparak beklentilerin altında kaldı.

JOSE MOURINHO İSTEMEDİ

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Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Ryan Kent ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin devre arasında kanat transferi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Bilgilendirme

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Ryan Kent
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