Jose Mourinho istedi Fenerbahçe sözleşmesini feshetti! Ryan Kent ile yolların ayrıldığı açıklandı

Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Ryan Kent'in sözleşmesi feshedildi. Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer edilen fakat beklentilerin altında kalan Ryan Kent'in Fenerbahçe macerası sona erdi.

KENT'İN FENERBAHÇE KARİYERİ

2023 yılında Rangers'tan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan İngiliz oyuncu, sarı-lacivertli formayla toplamda 19 maça çıktı. Bu maçlarda 1 gol, 1 asist yaparak beklentilerin altında kaldı.

JOSE MOURINHO İSTEMEDİ

Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Ryan Kent ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin devre arasında kanat transferi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Bilgilendirme

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."