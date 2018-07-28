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Fenerbahçe, sakatlanan Altınordulu Ali Mert Aydın'a imzalı forma gönderdi!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 28.07.2018 15:50 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile İzmir'de oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve sol ayak bileğinde kırık tespit edilen Altınordulu sol bek Ali Mert’e sarı-lacivertli futbolculardan anlamlı bir geçmiş olsun mesajı geldi.

Fenerbahçe, sakatlanan Altınordulu Ali Mert Aydın'a imzalı forma gönderdi!

Maçtan sonra otele dönen Fenerbahçeli futbolcular, karşılaşmada giyilen bir formayı imzalayıp İstanbul’a dönmeden önce Ali Mert’e gönderdiler. Formayı teslim alan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, genç oyuncusunu ziyaret edip hem mesajı iletti, hem de formayı teslim etti.

Ali Mert Aydın, Fenerbahçeli oyunculara teşekkür ederek, “Erzurum’da güzel bir kamp dönemi geçirmiş ve iyi bir form yakalamıştım. Bileğimin dönmesi nedeniyle ayağımda küçük çaplı bir kırık oluştu. Bağlarımın durumunu ise MR sonucu belirleyecek. Büyük üzüntü yaşarken Fenerbahçeli futbolculardan gelen imzalı forma beni çok mutlu etti" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
altınordu Fenerbahçe Ali Mert Aydın

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