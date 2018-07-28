Fenerbahçe, sakatlanan Altınordulu Ali Mert Aydın'a imzalı forma gönderdi!

Maçtan sonra otele dönen Fenerbahçeli futbolcular, karşılaşmada giyilen bir formayı imzalayıp İstanbul’a dönmeden önce Ali Mert’e gönderdiler. Formayı teslim alan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, genç oyuncusunu ziyaret edip hem mesajı iletti, hem de formayı teslim etti.
Ali Mert Aydın, Fenerbahçeli oyunculara teşekkür ederek, “Erzurum’da güzel bir kamp dönemi geçirmiş ve iyi bir form yakalamıştım. Bileğimin dönmesi nedeniyle ayağımda küçük çaplı bir kırık oluştu. Bağlarımın durumunu ise MR sonucu belirleyecek. Büyük üzüntü yaşarken Fenerbahçeli futbolculardan gelen imzalı forma beni çok mutlu etti" dedi.
Beşiktaş Enzo Roco transferini açıkladı!
Fatih Terim: Ben Ozan Tufan'ı hiç istemedim!
Çin kulübü Vida için 25 milyon Euro'yu gözden çıkarttı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew imzayı attı
Ronaldo'dan Messi'ye sosyal medyada büyük şok
Enzo Roco'nun sevgilisi şimdiden ses getirdi
Fenerbahçe'den Devler Ligi için Janssen hamlesi!
TRT muhabirini karakoldan Fatih Terim fotoğrafı kurtardı
Wanda Nara ve Maradona'nın 12 yıl önce aşk yaşadığı iddia edildi!
Trabzonspor, Castillo'yu Tijuana'ya sattığını açıkladı
Deniz Naki'den Mesut Özil'e: Seni yerli ve milli görenler, beni neden terörist gördüler?
Juventus, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'e 12 milyon Euro ödemiş
Beşiktaş'ın istediği yıldız dünya devine gitti!
Atletico Madrid bombayı patlattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum