Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne altın setle veda etti

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Savino Del Bene Scandicci’yi 3-1 mağlup etmesine rağmen altın sette yenilerek CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Savino Del Bene Scandicci’yi 3-1 mağlup etti ve mücadeleyi altın sete taşıdı. Altın sette rakibine 15-13’lük skorla mağlup olan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Olivier Guillet (Fransa), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)
Fenerbahçe: Orro, Fedorovtseva, Aslı, Vargas, Hande, Eda, Gizem (L) (Bedart-Ghani, Ana Cristina, Arelya)

Scandicci: Bechis, Skinner, Nwakalor, Antropova, Bosetti, Weitzel, Castillo (L) (Ruddins, Mancini, Franklin)
Setler: 32-30, 25-29, 25-13, 27-25
Altın set: 13-15
Süre: 136 dakika

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
