Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne altın setle veda etti

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Savino Del Bene Scandicci’yi 3-1 mağlup etti ve mücadeleyi altın sete taşıdı. Altın sette rakibine 15-13’lük skorla mağlup olan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Olivier Guillet (Fransa), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)

Fenerbahçe: Orro, Fedorovtseva, Aslı, Vargas, Hande, Eda, Gizem (L) (Bedart-Ghani, Ana Cristina, Arelya)

Scandicci: Bechis, Skinner, Nwakalor, Antropova, Bosetti, Weitzel, Castillo (L) (Ruddins, Mancini, Franklin)

Setler: 32-30, 25-29, 25-13, 27-25

Altın set: 13-15

Süre: 136 dakika

