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Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.06.2024 17:10
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Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde A. Efes karşısında ilk 2 maçı kazanan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yarın şampiyonluk maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, parkeden galip ayrılması halinde 11. şampiyonluğuna ulaşacak.

Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, yarın saat 20.30’da A. Efes’i konuk edecek. Sarı-lacivertliler, seride ilk iki maçı kazanarak saha avantajını elde etti ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak müsabakaya şampiyonluk hedefiyle çıkacak. Final serisinin ilk maçını 85-74 kazanan sarı-lacivertliler, yine deplasmanda oynadığı ikinci karşılaşmadan da 101-70’lik skorla galip ayrıldı.

SEZONU ÇİFTE KUPAYLA KAPATACAK

Bu sezon Türkiye Kupası Finali’nde A. Efes’i (67-80) mağlup ederek kupayı müzesine götüren Jasikevicius’un öğrencileri, EuroLeague’de ise Final Four oynama başarısı gösterdi. Fenerbahçe, yarın rakibini mağlup etmesi durumunda sezonun ikinci kupasını müzesine götürecek.
Ligde ilk şampiyonluğu 1991 yılında elde eden sarı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında ipi göğüsledi. Kanarya, parkeden galip ayrılması halinde tarihinin 11. şampiyonluğuna ulaşacak.

JASİKEVİCİUS TARİHE GEÇECEK

Sezona Yunan başantrenör Dimitris Itoudis yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, kasım ve aralık aylarında yaşadığı mağlubiyet serileri sonrası Itoudis ile yollarını ayırarak takımın başına Sarunas Jasikevicius’u getirdi. Litvanyalı koçun göreve gelmesiyle birlikte galibiyet yüzdesini arttıran Fenerbahçe, EuroLeague’de ilk 6 sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti, Süper Lig’de ise 25 galibiyet, 5 beraberlikle normal sezonu ikinci sırada tamamladı. Profesyonel kariyerinde üst seviye takımlarında oynayan ve 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe’ye gelen Sarunas, burada geçirdiği bir sezonda hem Türkiye Kupası hem de Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadı. Bu sezon ise takımının başında şampiyonluğa çok yaklaşan Jasikevicius, bu başarı elde etmesiyle birlikte hem sporcu hem başantrenör olarak şampiyonluk yaşayacak ve adını tarihe yazdıracak.

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