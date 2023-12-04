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FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI SONUCU! Fenerbahçe Sivasspor maçı kaç kaç bitti?

04.12.2023 13:34 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı olarak ekranlara geldi. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, Süper Lig'in 14. haftasında rakibini Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda ağırlayacağı karşılaşmadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyordu. Fenerbahçe Sivasspor maçı sonucuna dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı olarak ekrana geldi. Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçta Hakem Bahattin Şimşek düdük çaldı. Şimşek'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mehmet Kısal yaptı. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Turgut Doman oldu. Fenerbahçe Sivasspor maçı sonucu sarı lacivertli taraftarlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Fenerbahçe Sivasspor sonucu ve detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Sivasspor maçı bugün saat 20.00'de başladı ve sona erdi. Maç, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynandı. Fenerbahçe Sivasspor maçı beIN SPORTS'dan canlı yayınlandı.

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FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI SONUCU

Fenerbahçe Sivasspor maçı 4-1 bitti. Maçı Fenerbahçe kazandı.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'ER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Camara, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Burak Kapacak, Saiz, N'Jie, Rey Manaj.


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