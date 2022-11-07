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Fenerbahçe Sivasspor'u 1-0 mağlup etti! Sarı-Lacivertliler zirveyi bırakmıyor

07.11.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşmayı 48. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan ev sahibi Fenerbahçe, Enner Valencia'nın penaltıdan kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etti ve zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Sivasspor'u 1-0 mağlup etti! Sarı-Lacivertliler zirveyi bırakmıyor

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmada gülen taraf 1-0'lık skorla ev sahibi ekip Fenerbahçe oldu. Sarı-Lacivertliler bu skorla puanını 29'a yükseltirken liderliğini sürdürdü. Sivasspor ise 10 puanda kaldı.

FENERBAHÇE 10 KİŞİ KALDI!

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Fenerbahçe'de Batshuayi karşılaşmanın 48. dakikasında gördüğü ikinci sarı kart nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Fenerbahçe karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

GOL PENALTIDAN GELDİ!

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10 kişi kalan Fenerbahçe oyundan düşmedi ve karşılaşmanın 55. dakikasında penaltı kazandı. Enner Valencia penaltı vuruşunda topun başına geçerken, takımını öne geçiren golü kaydetti.

İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK!

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Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Dinamo Kiev karşısında ilk 11'de forma giyen oyunculardan Bright Osayi-Samuel ve Arda Güler'i yedek soyundururken, sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'yi kadroya alamadı. 68 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Ezgjan Alioski, İrfan Can Kahveci ve Emre Mor'u ilk 11'de değerlendirdi.

Demir Grup Sivasspor karşısında kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren Jorge Jesus, savunma hattını Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Ezgjan Alioski'den oluşturdu. Orta alanda Willian Arao ile Miguel Crespo'yu oynatan tecrübeli çalıştırıcı, kanatlarda İrfan Can Kahveci ile Emre Mor'u tercih etti. Jesus, gol yollarında ise Enner Valencia ile Michy Batshuayi'ye güvendi.

JOSHUA KING, HAZIR OLMADIĞI İÇİN KADRODA YOK

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Fenerbahçe'nin tecrübeli hücum oyuncusu Joshua King, Demir Grup Sivasspor karşısında kadroda yer almadı. Sakatlığı geçen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan King, sarı lacivertli takımın son oynadığı Dinamo Kiev ve İstanbulspor maçlarında kadroda yer almış ancak oyuna dahil olmamıştı. Joshua King teknik heyet tarafından hazır olmadığı için Demir Grup Sivasspor maçının kadrosuna alınmadı.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

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Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, önemli karşılaşmada forma giyemedi.

ROSSI TAKIMA DÖNDÜ

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Fenerbahçe'nin Uruguaylı hücum oyuncusu Diego Rossi, Demir Grup Sivasspor karşısında kadroda yer aldı. Sarı-lacivertli formayla 2'si Avrupa 1'i lig maçını sakatlığı sebebiyle kaçıran Rossi, sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlamıştı. Teknik direktör Jorge Jesus, Demir Grup Sivasspor karşısında Rossi'yi yedek soyundurdu.

STAT YİNE KAPALI GİŞE

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Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezonun genelinde olduğu gibi Demir Grup Sivasspor maçında da takımlarını yalnız bırakmadı. Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, maç öncesinde de tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

YİĞİT EFE DEMİR KADRODA

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Fenerbahçe'de altyapıdan 18 yaşındaki savunma oyuncusu Yiğit Efe Demir, Sivasspor karşısında da kadroda yer aldı. Teknik direktör Jorge Jesus, genç stoperi UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca, Rennes ve Dinamo Kiev maçları ile ligde MKE Ankaragücü ve İstanbulspor müsabakalarında da kadroya dahil etmişti.

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