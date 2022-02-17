Fenerbahçe Slavia Prag maçı için heyecan dorukta. Fenerbahçe taraftarları UEFA Konferans Ligi'nde ilk defa mücadele edecek olan sarı lacivertli ekibin karşılaşmadan üstünlükle ayrılması Fenerbahçe Slavia Prag maçında temsilcimiz Fenerbahçe'ye destek verecek. Kadıköy'de oynanacak mücadeleye ilişkin internette araştırma yapılmaya başlandı. Peki Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi play-off Fenerbahçe Slavia Prag maçı hangi kanalda? Fenerbahçe karşısında iyi bir skor almayı amaçlayan Slavia Prag, son antrenmanı tamamlarken; ilk defa Konferans Ligi'nde sahaya çıkacak olan Fenerbahçe Slavia Prag maçında muhtemel 11'lere haberimizde yer verdik.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Slavia Prag maçı 17 Şubat Perşembe akşamı saat 20:45'te Ülker Stadyumunda oynanacak.

Fenerbahçe - Slavia Prag maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı 17 Şubat Perşembe akşamı saat 20:45'te Exxen platformu'nda yayımlanacak. Bu sezon Süper Lig'de istediği sonuçları elde edemeyen son olarak Giresunspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla yenen Fenerbahçe, topladığı 40 puanla 6. sırada yer alıyor. Türkiye Kupasına son 16 turunda veda eden Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi play-off maçında nasıl bir sonuç alacağı merak konusu oldu.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Osayi, Pelkas, Valencia

Slavia Prag: Mandous, Bah, Holes, Ousou, Jurasek, Hromada, Sevcik, Lingr, Schranz, Olayinka, Tecl

