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Fenerbahçe - Slavia Prag maçına İspanyol hakem!

Fenerbahçe’nin Slavia Prag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev yapacak hakem açıklandı. İspanyol hakem Ricardo de Burgos’un son yönettiği Barcelona maçında yaşanan olay ve çıkardığı doğrudan kırmızı kart, kritik mücadele öncesinde dikkat çekti.

Fenerbahçe - Slavia Prag maçına İspanyol hakem!
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile oynayacağı karşılaşmada düdük çalacak hakem belli oldu. Kritik mücadelede İspanyol hakem Ricardo de Burgos görev alacak. Deneyimli hakemin son yönettiği Barcelona maçında yaşanan kırmızı kart pozisyonu ise dikkat çekti.

İSPANYOL HAKEM GÖREV YAPACAK

Fenerbahçe - Slavia Prag maçına İspanyol hakem! 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin maçını yönetecek hakem açıklandı. Sarı-lacivertlilerin 20 Ekim Salı günü Çekya temsilcisiyle oynayacağı mücadelede İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak.

BARCELONA KIRMIZI KART ÇIKARDI

Fenerbahçe - Slavia Prag maçına İspanyol hakem! 2

Ricardo de Burgos, 17 Ekim'de La Liga'da oynanan ve Barcelona'nın Real Betis'i 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada da görev yaptı.
Mücadelenin 54. dakikasında Lamine Yamal ile yaşanan gerginlik sırasında rakibine fiziksel müdahalede bulunan Real Betisli Facundo Bernal, İspanyol hakem tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.

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Hakem fenerbahçe şampiyonlar ligi
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