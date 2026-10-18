Fenerbahçe - Slavia Prag maçına İspanyol hakem!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile oynayacağı karşılaşmada düdük çalacak hakem belli oldu. Kritik mücadelede İspanyol hakem Ricardo de Burgos görev alacak. Deneyimli hakemin son yönettiği Barcelona maçında yaşanan kırmızı kart pozisyonu ise dikkat çekti.

İSPANYOL HAKEM GÖREV YAPACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin maçını yönetecek hakem açıklandı. Sarı-lacivertlilerin 20 Ekim Salı günü Çekya temsilcisiyle oynayacağı mücadelede İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak.

BARCELONA KIRMIZI KART ÇIKARDI

Ricardo de Burgos, 17 Ekim'de La Liga'da oynanan ve Barcelona'nın Real Betis'i 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada da görev yaptı.

Mücadelenin 54. dakikasında Lamine Yamal ile yaşanan gerginlik sırasında rakibine fiziksel müdahalede bulunan Real Betisli Facundo Bernal, İspanyol hakem tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.