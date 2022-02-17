Fenerbahçe-Slavia Prag saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe-Slavia Prag hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Kigi play-off turunda 17 Şubat Perşembe yani bu akşam Slavia Prag ile mücadele edecek. Slavia Prag, Avrupa'da adından sıkça bahsettiren bir takımdır. Bu akşam oynanacak Fenerbahçe Slavia Prag maçı tüm sporseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısında nasıl bir mücadele vereceği merak ediliyor.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı 17 Şubat Perşembe yani bu akşam saat 20:45'te oynanacak. Fenerbahçe-Slavia Prag maçı, Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve bu mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Fenerbahçe-Slavia Prag karşılaşması, Exxen platformu üzerinden naklen canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertli takımda tedavisine devam edilen İrfan Can Kahveci ile bireysel çalışmalarına devam eden Luiz Gustavo ve Filip Novak, Fenerbahçe-Slavia Prag karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesine alınmayan Miguel Crespo ile Diego Rossi de takımda yer alamayacak. Elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen ve özel maskeyle çalışan Serdar Dursun ile sakatlığını yeni atlatan ünlü futbolcu Mesut Özil'in maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

