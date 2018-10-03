Fenerbahçe - Spartak Trnava ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, Spartak Trnava ile UEFA Avrupa Ligi D grubunda ikinci maçına çıkacak. Ligde en son Çaykur Rizespor maçında alınan 3-0'lık yenilgi sonrasında teknik direktör Cocu'nun gönderilmesi gündeme gelmişti. Belki de Cocu'nun Fenerbahçe'deki kaderini belirleyecek maç için heyecanlı bekleyiş başladı. Fenerbahçe, gruptaki ilk maçında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 4-1 mağlup olmuştu. Spartak Trnava ise Anderlecht'i 1-0 yenmeyi başarmıştı. Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı biletleri genel satışa dün açıldı. Peki Fenerbahçe Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak? FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 4 Ekim Perşembe günü sahasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yla oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Welz yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak maçta Alman hakem Tobias Welz düdük çalacak. Welz'in yardımcılıklarını vatandaşları Rafael Foltyn ile Markus Hacker üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise yine Almanya'dan Dominik Schaal yapacak. Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı beIN Sports 1 kanalı ve beIN Connect uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE SPARTAK TRNAVA MAÇI HAZIRLIKLARI Fenerbahçe'de gözler Spartak Trnava maçında. Süper Lig'de son yılların en kötü ilk 7 haftasını yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör değişimi her an yaşanabilir. Bu yüzden Fenerbahçe'nin önünde iki önemli maç var. Yarın yapacağı Spartak Trnava ve hafta sonu karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçları. Bu maçlardan alınacak sonuçlar, Fenerbahçe'de değişime neden olabilir. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında, 4 Ekim Perşembe günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Can Bartu Tesislerimizde dün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 11.30’da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda pas organizasyonlarının ardından yapılan çift kale maçlarla noktalandı. Fenerbahçemiz, Spartak Trnava ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 3 Ekim Çarşamba günü yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.

SPARTAK TRNAVA HAKKINDA Spartak Trnava, Fenerbahçe ile Avrupa Ligi D grubunda mücadele edecek. FC Spartak Trnava takımı, Slovakya'nın Trnava şehrinde 1923 yılında kurulmuş köklü bir takımdır. Slovakya Kupası'nı beş kez kazanan Spartak Trnava, Slovakya liginde 1998 yılında bir kez şampiyon olmuştur. Çekoslovakya Ligi'nde ise tam beş kez şampiyon olmayı başaran Spartak Trnava, Çekoslovakya Kupası'nı da yine beş kez müzesine götürmeyi başardı. Spartak Trnava'nın tarihindeki en büyük başarısı, 1969 yılında o zamanlar Şampiyon Kulüpler Kupası olarak geçen Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükselmesi olarak gözüküyor. 1967 yılında ise Mitropa Kupası'nı kazanmıştır. Spartak Trnava, maçlarını 18 bin kişilik Anton Malatinsky Stadı'nda oynuyorlar. Şu an Slovakya Süper Ligi'nde 6. haftada 7. sırada yer alıyor. Takımın değeri 3 milyon 350 bin Euro olarak belirlenmiştir. Spartak Trava ile Galatasaray, 1969 - 1970 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda karşı karşıya gelmişler. Slovakya'daki maçı 1-0 Spartak Trnava, İstanbul'daki maçı Galatasaray 1-0 kazanınca maç uzatmaya gitmiş. Uzatmalarda başka gol olmayınca kura çekimi ile Galatasaray turu geçmiştir.