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Fenerbahçe stadyumunun adı değiştiriliyor! Oylamaya sunulmak üzere hazırlandı...

09.09.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başladı.

Yeni spor yasasının yürürlüğe girmesiyle kulüpler tüzüklerinde değişikliğe gitme operasyonuna girdi. Kulüplerin, idari ve mali yapılarını yasaya uygun hale getirmesi zaruri. Ayrıca dernek statüleri kaldırılıyor.

STADYUMUN ADI DEĞİŞTİRİLİYOR

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun adının Atatürk Stadyumu olması için tüzük tadil toplantısında oylama yapılacağını duyurdu. Ali Koç, "Çok zor zamanlarda Başkanımız Aziz Yıldırım'ın döneminde kendi imkanlarıyla stadını yapan tek kulüp Fenerbahçe'dir. Statlarımızın sahibi devletimiz olduğu için, isim değişikliğine onay verilmesi gerekiyor. Devletimizin bu talebimize onay vereceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

YENİ TÜZÜKTE NELER VAR?

  • Üyelerin kimlere oy vereceklerini görmeleri adına başkan adaylarına, listelerini seçimden bir hafta önce sunma şartı getirildi.

  • Başkan adaylığı için 200 değil artık 500 imza gerekecek.

    • Blokzincir, NFT, kripto gibi dijital kavramların nasıl kullanılacağı belirlendi.

  • Üyelik giriş ücreti ve yıllık aidatların yıllık ÜFE-TÜFE oranında artış yapılacak. Yetki yönetim kurulunda olacak.

  • Hüküm giyen üye olamayacak. Suç işleyenler üyelikten çıkarılacak.

  • Temsilci üyelere iki yıl içerisinde kongre üyeliğine geçme imkanı tanınacak. Şubeler kapatılacak.

  • Üyelik başvurularında aranan kriterler ağırlaştırıldı. Üyeler, bir yılda en fazla 20 kişiye referans olabilecek.

  • Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na, çeşitli gerekçelerle meydana gelebilecek boşalmaları önlemek adına yedek üye seçimi usulü getirildi.
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