Fenerbahçe stadyumunun adı değiştiriliyor! Oylamaya sunulmak üzere hazırlandı...

Yeni spor yasasının yürürlüğe girmesiyle kulüpler tüzüklerinde değişikliğe gitme operasyonuna girdi. Kulüplerin, idari ve mali yapılarını yasaya uygun hale getirmesi zaruri. Ayrıca dernek statüleri kaldırılıyor.

STADYUMUN ADI DEĞİŞTİRİLİYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun adının Atatürk Stadyumu olması için tüzük tadil toplantısında oylama yapılacağını duyurdu. Ali Koç, "Çok zor zamanlarda Başkanımız Aziz Yıldırım'ın döneminde kendi imkanlarıyla stadını yapan tek kulüp Fenerbahçe'dir. Statlarımızın sahibi devletimiz olduğu için, isim değişikliğine onay verilmesi gerekiyor. Devletimizin bu talebimize onay vereceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

YENİ TÜZÜKTE NELER VAR?