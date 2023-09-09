Fenerbahçe stadyumunun adı değiştiriliyor! Oylamaya sunulmak üzere hazırlandı...

Yeni spor yasasının yürürlüğe girmesiyle kulüpler tüzüklerinde değişikliğe gitme operasyonuna girdi. Kulüplerin, idari ve mali yapılarını yasaya uygun hale getirmesi zaruri. Ayrıca dernek statüleri kaldırılıyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun adının Atatürk Stadyumu olması için tüzük tadil toplantısında oylama yapılacağını duyurdu. Ali Koç, "Çok zor zamanlarda Başkanımız Aziz Yıldırım'ın döneminde kendi imkanlarıyla stadını yapan tek kulüp Fenerbahçe'dir. Statlarımızın sahibi devletimiz olduğu için, isim değişikliğine onay verilmesi gerekiyor. Devletimizin bu talebimize onay vereceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Üyelerin kimlere oy vereceklerini görmeleri adına başkan adaylarına, listelerini seçimden bir hafta önce sunma şartı getirildi.
Başkan adaylığı için 200 değil artık 500 imza gerekecek.
Üyelik giriş ücreti ve yıllık aidatların yıllık ÜFE-TÜFE oranında artış yapılacak. Yetki yönetim kurulunda olacak.
Hüküm giyen üye olamayacak. Suç işleyenler üyelikten çıkarılacak.
Temsilci üyelere iki yıl içerisinde kongre üyeliğine geçme imkanı tanınacak. Şubeler kapatılacak.
Üyelik başvurularında aranan kriterler ağırlaştırıldı. Üyeler, bir yılda en fazla 20 kişiye referans olabilecek.