Fenerbahçe taraftarı, futbolculara tepkiyi küfürlü tezahüratlarla gösterdi!

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile oynadığı Spor Toto Süper Lig karşılaşmasının son dakikalarında sarı-lacivertli taraftarların tepkileri maça damga vurdu.

Karşılaşmanın son dakikalarında oynanan oyuna isyan eden Fenerbahçeli taraftarlar, eski teknik direktörleri Ersun Yanal'a yönelik tezahüratlarda bulundu. Maç sonunda Ersun Yanal'a yönelik tezahüratlar yapan Fenerbahçeli taraftarlar, maç sonu da futbolculara yoğun şekilde tepki gösterdi.

Hakem Ali Palabıyık'ın son düdüğünün ardından Fenerbahçeli taraftarlar bu kez futbolcularını protesto etti. Taraftarlar "Formayı çıkarın s....... gidin" diye tezahüratlarda bulundu.

YİNE ERSUN YANAL SESLERİ

Maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar eski teknik direktörleri Ersun Yanal lehine tezahüratta bulundu. Kale arkası tribünlerinden başlayan tezahüratlara daha sonra tüm stat destek verdi.

TRİBÜNLERİ TERK ETMEDİLER

Maçın ardından oyuncular soyunma odasına giderken taraftarlar tribünleri terk etmedi. Takımı protesto eden sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu. Ligde son üç haftadır kazanamayan sarı-lacivertlilerde taraftarların üzüntüsü dikkat çekti.

