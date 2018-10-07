SPOR

Fenerbahçe taraftarı, futbolculara tepkiyi küfürlü tezahüratlarla gösterdi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.10.2018 20:22 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftarlar, futbolculara sert tepki gösterdi. Küfürlü tezahüratlarla futbolculara olan tepkilerini dile getiren taraftarlar, Ersun Yanal lehine de tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçe taraftarı, futbolculara tepkiyi küfürlü tezahüratlarla gösterdi!

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile oynadığı Spor Toto Süper Lig karşılaşmasının son dakikalarında sarı-lacivertli taraftarların tepkileri maça damga vurdu.

Karşılaşmanın son dakikalarında oynanan oyuna isyan eden Fenerbahçeli taraftarlar, eski teknik direktörleri Ersun Yanal'a yönelik tezahüratlarda bulundu. Maç sonunda Ersun Yanal'a yönelik tezahüratlar yapan Fenerbahçeli taraftarlar, maç sonu da futbolculara yoğun şekilde tepki gösterdi.

Hakem Ali Palabıyık'ın son düdüğünün ardından Fenerbahçeli taraftarlar bu kez futbolcularını protesto etti. Taraftarlar "Formayı çıkarın s....... gidin" diye tezahüratlarda bulundu.

YİNE ERSUN YANAL SESLERİ

Maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar eski teknik direktörleri Ersun Yanal lehine tezahüratta bulundu. Kale arkası tribünlerinden başlayan tezahüratlara daha sonra tüm stat destek verdi.

TRİBÜNLERİ TERK ETMEDİLER

Maçın ardından oyuncular soyunma odasına giderken taraftarlar tribünleri terk etmedi. Takımı protesto eden sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu. Ligde son üç haftadır kazanamayan sarı-lacivertlilerde taraftarların üzüntüsü dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe taraftar ersun yanal

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bu takımı ancak Aykut Kocaman kurtarır, Ersun Yanal gelse de basaramaz
Sayın Ali koç bey,sampiyon yapmak için geldi,ben inanıyorum bu sene değil ama seneye şampiyon olacaktır! çünkü spor toto liginde zorlu maçlardan sonra inşallah şampiyon olacak bu FB bu sene Allahın izni ile küme düşen FB seneye hayırlısı ile şampiyon olur! bu sene GS şampiyon olur süper ligde.görünen köy kılavuz istemez! boşuna para verilmiş olur.
ersun yanal gelince başka futbolcularla mı çalışacak.. mutfaktaki malzeme bu..kimi ekşimiş , kiminin son kullanma tarihi geçmiş , kimi buruşmuş , kimi bozulmuş.. yanal bu malzeme ile ne pişirecek..
ya aykutbaşa ya kuzgun leşe
Hastalık belli ilaç Ersun Yenal değil.
55 dkk dan beri statta esaret altındayız
Fenevbahçe gitti Fenerbahçe geldi
şampiyon başakşehir. kale arkası ısrarla çıkmıyor Başakşehir taraftarı statta rehin kaldı.
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