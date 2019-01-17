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Fenerbahçe taraftarı Slimani ve Benzia'yı ıslıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.01.2019 22:57 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a mağlup olan Fenerbahçe, bir şok da maç içerisinde yaşadı. Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcuları İslam Slimani ve Yassine Benzia sarı-lacivertliler tarafından protesto edildi.

Fenerbahçe taraftarı Slimani ve Benzia'yı ıslıkladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Ümraniyespor'a konuk olan Fenerbhaçe'de oynanılan futbol, taraftarlar tarafından tepki gördü.

İslam Slimani'nin ilk yarıda kaçırdığı goller, Fenerbahçelileri çılgına çevirirken, oyundan çıkarken de bundan nasibini aldı.

Maçın 80. dakikasında teknik direktör Ersun Yanal, İslam Slimani'yi oyundan alarak Frey'i oyundan alırken, Cezayirli futbolcu taraftarlar tarafından ıslıklanarak protesto edildi.

Oyundan çıkarken ıslıklanan Slimani’yi Teknik Direktör Ersun Yanal teselli etti.

BENZİA'DA ISLIKLANDI

Öte yandan 84. dakikada yerini Mehmet Ekici'ye bırakan Yassine Benzia'da oyundan çıkarken Fenerbahçe taraftarı tarfından ıslıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Islam Slimani Yassine Benzia

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