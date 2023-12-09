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Fenerbahçe taraftarları, 25 otobüsle derbiye gidiyor

09.12.2023 14:36 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe taraftarları, bugün oynanacak Beşiktaş derbisini izlemek için Ülker Stadyumu önünde toplandı. Taraftarlar, saat 15.00'te otobüslerle güvenlik önlemleri eşliğinde karşılaşmanın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na hareket edecek.

Fenerbahçe taraftarları, 25 otobüsle derbiye gidiyor

Süper Lig'in 15'inci haftasındaki derbi karşılaşmasında Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun verdiği karar doğrultusunda bin 814 Fenerbahçe taraftarı da takımını tribünden destekleyebilecek. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Stadyumu'nda toplandı. Güvenlik önlemleri eşliğinde biletleri kontrol edilen taraftarlar, 24'ü dolu olmak üzere toplam 25 otobüs ile Tüpraş Stadyumu'na hareket edecek.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR DERBİDEN UMUTLU

Takımlarını deplasmanda destekleyecek olan sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş karşısında takımlarına inanıyor. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan taraftarlar, takımlarına güvendiklerini ve farklı bir skorla kazanacaklarını belirttiler. Taraftarlar, derbilerde uygulanan deplasman yasağının kalkmış olmasından dolayı da memnuniyetlerini dile getirdiler.

TARAFTARLAR ARASINDA ARBEDE OLUŞTU

Saat 15.00'te hareket edecek otobüslere binmek isteyen taraftarlar arasında oluşan yoğunluktan dolayı arbede yaşandı. Güvenlik güçlerinin devreye girmesinin ardından taraftarlar, sistemli bir şekilde otobüslere alındı.

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