SPOR

Fenerbahçe taraftarları Galatasaray forması yaktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.09.2019 17:32 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi otobüsleri tek tek gezerek Sarı-Lacivertli taraftarları Türk Telekom Stadı'na uğurladı. Fenerbahçe taraftarları stada hareket saatini beklerken Galatasaray forması yaktı.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek olan sarı-lacivertli taraftarları taşıyan otobüsler, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na hareket etti.

Fenerbahçe taraftarları Galatasaray forması yaktıFenerbahçe taraftarları Galatasaray forması yaktı

Ülker Stadyumu önünde toplanan taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra kulüp tarafından yapılan organizasyonla getirilen otobüslere bindi ve saat 16.00'da stadyuma hareket etti. Toplam 35 otobüsle maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na doğru yola çıkan taraftarlar, güvenlik önlemleri eşliğinde stada gidiyor.

ALİ KOÇ TARAFTARLARI UĞURLADI
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da Ülker Stadyumu önüne geldi. Başkan Koç, tek tek otobüsleri gezerek taraftarları stada uğurladı. Taraftarlar, Başkan Ali Koç'a büyük sevgi gösterisinde bulundu. Yaklaşık 2 bin Fenerbahçe taraftarı, 25 otobüsle Seyrantepe'ye hareket etti. Taraftarların gidişinde emniyet ekipleri güvenlik önlemleri alırken, taşkınlık çıkarın bazı kişiler ise gözaltına alındı.

GALATASARAY FORMASI YAKILDI
Öte yandan, Fenerbahçe taraftarları stada hareket saatini beklerken Galatasaray forması yaktı.

Depremin ardından tedirgin eden görüntü!Depremin ardından tedirgin eden görüntü!
Tahkim'den Ali Koç kararıTahkim'den Ali Koç kararı
Derbide gözler Falcao ve Muriç'in üzerindeDerbide gözler Falcao ve Muriç'in üzerinde
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Dilmen'den Falcao ve Vedat Muriç sözleri

Dilmen'den Falcao ve Vedat Muriç sözleri

Melo'dan olay derbi paylaşımı

Melo'dan olay derbi paylaşımı

Trabzonspor'un eski futbolcusu hayatını kaybetti

Trabzonspor'un eski futbolcusu hayatını kaybetti

İşte dev derbinin kadroları

İşte dev derbinin kadroları

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Fenerbahçe'den bomba takas!

Fenerbahçe'den bomba takas!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
BİR FENER TARAFTARI OLARAK FORMA YAKMAK , KÜFÜR ETMEK SPORA YAKIŞMIYOR.HEP BERABER CENTİLMEN OLALIM Kİ SPORUN TADI ÇIKSIN.
Böyle başkana böyle taraftar.Normal.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe taraftarları Galatasaray forması yaktı

F.Bahçe taraftarları G.Saray forması yaktı

TFF Tahkim Kurulu Ali Koç'un cezasını kaldırdı

Tahkim'den Ali Koç kararı

Dev derbide gözler Falcao ve Muriç'in üzerinde

Derbide gözler Falcao ve Muriç'in üzerinde

Alex de Souza'dan derbi paylaşımı

Alex'ten derbi paylaşımı

Tolga Ciğerci: Derbide oynarsam terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim

Tolga Ciğerci'den derbi sözleri!

Fenerbahçe’de derbi öncesi neşeli antrenman

Fenerbahçe'de neşeli antrenman

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.