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Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un İskender Büyük benzerliği olay oldu! Sosyal medya sallandı

02.06.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Portekizli ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'la bugün anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından taraftarlar sosyal medyayı resmen ayağa kaldırdı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak olan Jorge Jesus'un, Kurtlar Vadisi dizisindeki İskender Büyük karakterine benzetilmesi ise olay yarattı.

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un İskender Büyük benzerliği olay oldu! Sosyal medya sallandı

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı ünlü teknik adam Jorge Jesus'un açıklanmasının ardından binlerce Fenerbahçeli taraftar bu haberi coşkuyla karşıladı. Portekizli teknik direktörün gelmesinin ardından Fenerbahçeli sporseverler sosyal medyadan İskender Büyük paylaşımlarıyla esprilerde bulundu.

İSKENDER BÜYÜK BENZERLİĞİ OLAY OLDU

Portekizli teknik adamın, Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan Büyük İskender karakterini canlandıran Musa Uzunlar'a benzetilmesi sosyal medyanın adeta gündemine oturdu. Birçok taraftar İskender Büyük tweetleriyle Jorge Jesus'u bağdaştırdı.

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TARAFTARLAR TWEET YAĞDIRDI

Twitter'da bulunan birçok Fenerbahçeli taraftar, Jorge Jesus'la anlaşılmasının ardından sosyal medyada binlerce paylaşım yaptı. Kurtlar Vadisi'nin efsanevi karakteri İskender Büyük benzetmesi yapılarak atılan tweetler herkesin dikkatini çekti.

İşte o tweetlerden bazıları;

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Musa Uzunlar
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