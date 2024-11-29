SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan büyük başarı... Tek rakibi Carlo Ancelotti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan büyük başarı... Tek rakibi Carlo Ancelotti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.11.2024 07:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken alınan bu galibiyet Jose Mourinho'nun bir başarıya daha imza atmasını sağladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan büyük başarı... Tek rakibi Carlo Ancelotti

UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prat ile karşılaşan temsilcimiz maçın henüz ilk dakikalarında rakibi karşısında geriye düşse de attığı gollerle maçı kazanmayı bildi.

Alınan bu galibiyet sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho önemli bir başarı yakaladı.

EN FAZLA GALİBİYET

b2HkkOmmb0izVeTFgerp0Q

Portekizli teknik adam, bu sezon düzenlenen üç Avrupa kupasının (Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi) tarihinde Carlo Ancelotti'nin ardından en fazla galibiyet alan teknik direktör konumunda yer alıyor.

FARK SADECE 2

thumbs_b_c_0810d110249070ef5972ed865f8ae420

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 121 galibiyet alırken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 119 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika avrupa ligi fenerbahçe mourinho
En Çok Okunan Haberler
Slavia Prag'ı devirdi... Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'ye göz kırptı! Jose Mourinho, Avrupa tarihine geçmeye hazırlanıyor...

Slavia Prag'ı devirdi... Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'ye göz kırptı! Jose Mourinho, Avrupa tarihine geçmeye hazırlanıyor...

17 yaşındaki kız fuhuşa zorlandı! Her detay kan dondurdu; iğrenç organizasyon 1024 ajanstan oluşuyor

17 yaşındaki kız fuhuşa zorlandı! Her detay kan dondurdu; iğrenç organizasyon 1024 ajanstan oluşuyor

Bahçeli çağrı yaptı, Erdoğan talimatı verdi!

Bahçeli çağrı yaptı, Erdoğan talimatı verdi!

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı! Hüseyin Yücel, Sergen Yalçın ile görüşme yapacak...

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı! Hüseyin Yücel, Sergen Yalçın ile görüşme yapacak...

Havalimanında şok protesto: "İsrail takımına nasıl yenilirsiniz?"

Havalimanında şok protesto: "İsrail takımına nasıl yenilirsiniz?"

Okan Buruk, AZ Alkmaar maçı sonrası TFF'ye yakındı! "Sadece neden Galatasaray? Merak ediyorum..."

Okan Buruk, AZ Alkmaar maçı sonrası TFF'ye yakındı! "Sadece neden Galatasaray? Merak ediyorum..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.