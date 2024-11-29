Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan büyük başarı... Tek rakibi Carlo Ancelotti

UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prat ile karşılaşan temsilcimiz maçın henüz ilk dakikalarında rakibi karşısında geriye düşse de attığı gollerle maçı kazanmayı bildi.

Alınan bu galibiyet sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho önemli bir başarı yakaladı.

EN FAZLA GALİBİYET

Portekizli teknik adam, bu sezon düzenlenen üç Avrupa kupasının (Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi) tarihinde Carlo Ancelotti'nin ardından en fazla galibiyet alan teknik direktör konumunda yer alıyor.

FARK SADECE 2

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 121 galibiyet alırken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 119 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.