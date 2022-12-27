Fenerbahçe telafi için sahada! Hatayspor maçı öncesinde tüm gelişmeler...

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Hakem Sarper Barış Saka'nın yöneteceği karşılaşma önceside son detaylar haberimizde...

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, oynadığı 14 maçta toplatığı 29 puanla haftaya ikinci sırada giriyor. Hatayspor ise topladığı 15 puanla ligin 14. sırasında yer alıyor.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de Crespo cezası nedeniyle kadroda yer almazken sakatlığı bulunan Joao Pedro da Hatayspor maçında yer almayacak. Sakatlıkları bulunan diğer isimler Nazım Sangare, Luan Peres ve Arda Güler'ın durumları ise maç saatinde netlik kazanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Alioski, Arao, Mert Hakan, İrfan Can, Lincoln, King, Valencia

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Adekugbe, Rayane, Onur, Ruben, El Kaabi, Saba, Ze Luis

JESUS'TAN SÜRPRİZ TERCİH

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un geçtiğimiz Trabzonspor maçında ilk 11'de yer alan Michy Batshuayi ve Osayi-Samuel'i yedek soyundurması bekleniyor.

FENERBAHÇE TELAFİ PEŞİNDE

Haftasonunda liderliği kaptıran Fenerbahçe, yeniden çıkışa geçmek istiyor. Ligde son 2 maçında sırasıyla Giresunspor ve Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe, Hatayspor karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.

VOLKAN DEMİREL, FENERBAHÇE'YE KAYBETMEDİ

Fenerbahçe'de geçirdiği 17 yılın ardından teknik direktörlüğe adım atan Volkan Demirel, eski takımına karşı çıktığı 2 maçı da kaybetmedi. Teknik direktörlüğe başladığı Karagümrük'ün başında Fenerbahçe'ye karşı oynadığı iki maçtan da beraberlikle ayrılan teknik direktör Volkan Demirel, bu karşılaşmadan da puanlar almaya çalışacak.

FERDİ KADIOĞLU SINIRDA

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Hatayspor maçında sarı kart göremesi halinde cezalı duruma düşecek. Sarı lacivertlilerin en istikrarlı oyuncularından olan Ferdi Kadıoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Milli futbolcu Hatayspor maçında kart görürse Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

HATAYSPOR'DA DEMİREL ETKİSİ

Süper Lig'in ilk 6 haftasında galibiyet alamayan Hatayspor, Volkan Demirel'in takımın başına geçmesiyle çıkışa geçti. Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünde 8 maça çıkan Hatayspor, 4 galibiyet alarak toplam 15 puanla ligin 14. sırasında bulunuyor.

