Fenerbahçe, TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Eda Erdem Dündar'ı tebrik etti

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Sporcu Komisyonu Başkanlığına ve yönetim kurulu üyeliğine seçilen sarı-lacivertli kadın voleybol takımının kaptanı Eda Erdem Dündar'ı tebrik etti.

Kulübün internet sitesinden paylaşılan tebrik mesajında, Eda Erdem Dündar'ın TMOK tarafından önemli bir göreve layık görüldüğünü belirterek, "Fenerbahçe ve milli takım formasıyla çok sayıda önemli başarıya imza atan kaptan Eda Erdem Dündar, TMOK Sporcu Komisyonu Başkanlığına seçildi. Eda Erdem Dündar, aynı zamanda 2024 yılı sonuna kadar TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de üstlenecek. Kaptanımız Eda Erdem Dündar’ı tebrik eder, bu görevlerinde başarılar dileriz." denildi.

