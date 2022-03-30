YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Fenerbahçe, TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Eda Erdem Dündar'ı tebrik etti

Fenerbahçe, TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Eda Erdem Dündar'ı tebrik etti

30.03.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Eda Erdem Dündar'ı tebrik etti

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Sporcu Komisyonu Başkanlığına ve yönetim kurulu üyeliğine seçilen sarı-lacivertli kadın voleybol takımının kaptanı Eda Erdem Dündar'ı tebrik etti.

Kulübün internet sitesinden paylaşılan tebrik mesajında, Eda Erdem Dündar'ın TMOK tarafından önemli bir göreve layık görüldüğünü belirterek, "Fenerbahçe ve milli takım formasıyla çok sayıda önemli başarıya imza atan kaptan Eda Erdem Dündar, TMOK Sporcu Komisyonu Başkanlığına seçildi. Eda Erdem Dündar, aynı zamanda 2024 yılı sonuna kadar TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de üstlenecek. Kaptanımız Eda Erdem Dündar’ı tebrik eder, bu görevlerinde başarılar dileriz." denildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su fakiri olmamak için "sünger şehirler haline gelmeliyiz"Su fakiri olmamak için "sünger şehirler haline gelmeliyiz"
Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandıAdıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Balıkesir'de silahla kazara vurulan 16 yaşındaki genç yaralandıBalıkesir'de silahla kazara vurulan 16 yaşındaki genç yaralandı

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Mart Çarşamba

İmsak
05:18
Sabah
06:44
Öğle
13:14
İkindi
16:45
Akşam
19:33
Yatsı
20:54
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki oyuncağı sıkışınca hastaneye zor yetişti

Cinsel ilişki oyuncağı sıkışınca hastaneye zor yetişti

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Görevi sırasında cinsel ilişkiye girdi! Videosu paylaşılınca...

Görevi sırasında cinsel ilişkiye girdi! Videosu paylaşılınca...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.