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Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini 1 yıl uzattı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.07.2019 16:54 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Tolga Ciğerci’nin sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini 1 yıl uzattı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı. Yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla sezon boyunca takımda yer almayan Ciğerci, sezonun son bölümünde U21 ile maçlara çıkmış ve yeni sezon hazırlıkları için Topuk Yaylası kampında yer almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu sisteminde sarı-lacivertlilerin Tolga Ciğerci ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

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Tolga’nın sözleşmesi 30 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek. (İHA)


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Fenerbahçe tolga ciğerci

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