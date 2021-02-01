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Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı

01.02.2021 16:26 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı

Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşma ile feshedildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolga Ciğerci ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Bilgilendirme | Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolga Ciğerci ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir.

Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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