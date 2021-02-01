Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşma ile feshedildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolga Ciğerci ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Bilgilendirme | Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolga Ciğerci ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir.

Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

