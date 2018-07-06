Fenerbahçe transfer: Axel Witsel kimdir, hangi mevkide oynuyor, kaç yaşında ve istatistikleri nasıl?

Yeni başkanı Ali Koç ile yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Jack Wilshere'a teklif götüren Fenerbahçe, bu transfer olmadığı taktirde alternatif olarak Axel Witsel'i düşünüyor. Peki Axel Witsel kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor ve kariyer istatistikleri nasıl?

İşte 2018 yılında toplam 18 maçta 2 gol kaydeden Axel Witsel'in kariyerinden detaylar...

AXEL WİTSEL KİMDİR?

1989 yılında Liège'de doğan Witsel, futbola amatör olarak CS Visé kulübünde başladı. Dokuz yaşındayken R. Standard de Liège tarafından keşfedilerek bu kulübün altyapısına girdi ve yaklaşık sekiz yıl çeşitli yaş kategorilerinde oynadı. Michel Preud'homme'un teknik direktörlüğü döneminde A takıma yükselerek, 17 Eylül 2006 tarihinde Brussels ile oynanan maçın son dakikalarında oyuna girerek ilk kez profesyonel bir müsabakada forma giydi. Bu maçtan 11 gün sonra da RC Celta de Vigo ile oynanılan ve 3-0 kaybedilen maçta ise ilk kez Avrupa kupalarında boy gösterdi. O sezon Liège, ligde üçüncü olurken, Witsel 16 maçta forma giyip 2 gol attı. Ertesi sezon genç yaşına rağmen takımın kilit futbolcularından biri haline geldi. Takımı 25 yıl sonra ligde şampiyonluk başarısı yaşarken, genç futbolcu 33 karşılaşmada 7 gol atarak Yılın Genç Futbolcusu ödülünü kazandı.