Fenerbahçe transfer: Axel Witsel kimdir, hangi mevkide oynuyor, kaç yaşında ve istatistikleri nasıl?

Yeni başkanı Ali Koç ile yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Jack Wilshere'a teklif götüren Fenerbahçe, bu transfer olmadığı taktirde alternatif olarak Axel Witsel'i düşünüyor. Peki Axel Witsel kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor ve kariyer istatistikleri nasıl?
İşte 2018 yılında toplam 18 maçta 2 gol kaydeden Axel Witsel'in kariyerinden detaylar...
1989 yılında Liège'de doğan Witsel, futbola amatör olarak CS Visé kulübünde başladı. Dokuz yaşındayken R. Standard de Liège tarafından keşfedilerek bu kulübün altyapısına girdi ve yaklaşık sekiz yıl çeşitli yaş kategorilerinde oynadı. Michel Preud'homme'un teknik direktörlüğü döneminde A takıma yükselerek, 17 Eylül 2006 tarihinde Brussels ile oynanan maçın son dakikalarında oyuna girerek ilk kez profesyonel bir müsabakada forma giydi. Bu maçtan 11 gün sonra da RC Celta de Vigo ile oynanılan ve 3-0 kaybedilen maçta ise ilk kez Avrupa kupalarında boy gösterdi. O sezon Liège, ligde üçüncü olurken, Witsel 16 maçta forma giyip 2 gol attı. Ertesi sezon genç yaşına rağmen takımın kilit futbolcularından biri haline geldi. Takımı 25 yıl sonra ligde şampiyonluk başarısı yaşarken, genç futbolcu 33 karşılaşmada 7 gol atarak Yılın Genç Futbolcusu ödülünü kazandı.
2008-09 sezonunda adını daha da duyurmaya başlayan Witsel, ligin son haftalarında attığı gollerle Liège'in şampiyonluk potasına girmesine katkı yaptı. 24 Mayıs 2009'da RSC Anderlecht ile oynanılan şampiyonluk play-off'unun rövanş maçında penaltıdan attığı golle takımının üst üste ikinci kez şampiyon olmasını sağladı.[1] Bu golle birlikte sezonu 35 maç 8 gollük istatistikle bitirirken, sezon içersinde 2008 yılının Altın Ayakkabı ödülüne layık görüldü.[2] Ertesi sezona kötü bir başlangıç yapan Witsel, 5. haftadaki Anderlecht maçında rakip oyuncu Marcin Wasilewski'nin ayağının kırılmasına neden olduğu için kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Yaptığı hareketin kasti olmadığını iddia eden genç futbolcuya, federasyon tarafından 3 ay sahalardan men cezası verildi.[3] Witsel ilk olarak 10 lig maçı oynamama cezası almasına rağmen, kulübünün yaptığı itirazlar sonucunda cezası 8 maça düşürüldü.[4] Ayrıca uluslararası maçlarda oynamama cezası da bu itirazlar sonucunda kaldırıldı.[4] Cezadan iki ay sonra sahalara dönen Witsel, 8 Kasım 2009 tarihinde oynanılan ve 3-1 kazanılan Club Brugge maçında sezonun ilk golünü attı.
Son yıllarda büyük takımlar tarafından istenen Witsel, 8 Milyon € karşılığında Portekiz takımlarından Benfica'ya transfer olmuştur. 40 milyon euro karşılığında Zenit 'e transfer oldu.
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