Fenerbahçe transfer haberi | Tolga Ciğerci resmen Fenerbahçe'de! Formayı giydi

Fenerbahçe, Galatasaray'dan ayrılan Tolga Ciğerci'yi transfer etti.
Çarşamba günü Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Tolga Ciğerci, Fenerbahçe ile anlaştı.
Tolga Ciğerci, Fenerbahçe formasını giyerken, sarı-lacivertliler Tolga Ciğerci ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
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