SPOR

Fenerbahçe transfer haberi | Tolga Ciğerci resmen Fenerbahçe'de! Formayı giydi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.08.2018 19:45 | Son Güncelleme

Tolga Ciğerci resmen Fenerbahçe'de! Galatasaray'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci, sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi. Fenerbahçe, Galatasaray'la olan sözleşmesini fesheden Tolga Ciğerci için herhangi bir bonservis bedeli ödemezken, yapılan resmi açıklamada Tolga Ciğerci ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe transfer haberi | Tolga Ciğerci resmen Fenerbahçe'de! Formayı giydi

Fenerbahçe, Galatasaray'dan ayrılan Tolga Ciğerci'yi transfer etti.

Çarşamba günü Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Tolga Ciğerci, Fenerbahçe ile anlaştı.

Tolga Ciğerci, Fenerbahçe formasını giyerken, sarı-lacivertliler Tolga Ciğerci ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

PARTNERÖzel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!Özel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!
Yassine Benzia kimdir, nereli, hangi mevkide oynuyor ve istatistikleri nasıl? Yassine Benzia kimdir, nereli, hangi mevkide oynuyor ve istatistikleri nasıl?
Fenerbahçe'nin rakipleri Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava'yı tanıyalımFenerbahçe'nin rakipleri Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava'yı tanıyalım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe tolga ciğerci

En Çok Okunan Haberler

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Galatasaray'dan Cornelius, Vagner Love ve Ömer Bayram bombası

Galatasaray'dan Cornelius, Vagner Love ve Ömer Bayram bombası

Tolga Ciğerci, Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer oldu

Tolga Ciğerci, Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer oldu

Beşiktaş Adem Ljajic transferini açıkladı!

Beşiktaş Adem Ljajic transferini açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe Jailson için Gremio'ya 4 milyon euro bonservis ödeneceğini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe Jailson için Gremio'ya 4 milyon euro bonservis ödeneceğini KAP'a bildirdi

Yassine Benzia Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

Yassine Benzia Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe transfer haberi | Tolga Ciğerci resmen Fenerbahçe'de! Formayı giydi

Fenerbahçe transfer haberi | Tolga Ciğerci resmen Fenerbahçe'de! Formayı giydi

Yassine Benzia kimdir, nereli, hangi mevkide oynuyor ve istatistikleri nasıl?

Yassine Benzia kimdir, nereli, hangi mevkide oynuyor ve istatistikleri nasıl?

Fenerbahçe'nin rakipleri Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava'yı tanıyalım

Fenerbahçe'nin rakipleri Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava'yı tanıyalım

Fenerbahçe'den 1. Lig'e gitti

Fenerbahçe'den 1. Lig'e gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.