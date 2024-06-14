Fenerbahçe transferde çok büyük oynuyor! Lewandowski ve Mane için sponsorlar hazırlandı

Fenerbahçe'den ortalığı ayağa kaldıracak transfer hamleleri gelebilir. Suudi Arabistan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mane ve Barcelona'da çalkantılı günler geçiren Lewandowski için Fenerbahçe devreye girdi.
Bu sezon rekor transfer harcaması yapmayı planlayan Fenerbahçe'de Mourinho'nun istekleri göz ardı edilmeyecek. Lewandowski ve Mane konusunu ciddi ciddi görüşmeye başlayan sarı-lacivertliler, EURO 2024 sonrası resmi girişimlere başlayacak.
Hem Mane hem de Lewandowski için sponsorları hazırda tutan Fenerbahçe yönetimi, iki oyuncunun ikna edilmesi durumunda peş peşe uçakları İstanbul'a indirerek gövde gösterisi yapacak.