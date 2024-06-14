Fenerbahçe transferde çok büyük oynuyor! Lewandowski ve Mane için sponsorlar hazırlandı

Fenerbahçe'den ortalığı ayağa kaldıracak transfer hamleleri gelebilir. Suudi Arabistan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mane ve Barcelona'da çalkantılı günler geçiren Lewandowski için Fenerbahçe devreye girdi.

MOURINHO İKİSİNİ DE İSTİYOR

Bu sezon rekor transfer harcaması yapmayı planlayan Fenerbahçe'de Mourinho'nun istekleri göz ardı edilmeyecek. Lewandowski ve Mane konusunu ciddi ciddi görüşmeye başlayan sarı-lacivertliler, EURO 2024 sonrası resmi girişimlere başlayacak.

SPONSORLAR HAZIR

Hem Mane hem de Lewandowski için sponsorları hazırda tutan Fenerbahçe yönetimi, iki oyuncunun ikna edilmesi durumunda peş peşe uçakları İstanbul'a indirerek gövde gösterisi yapacak.





