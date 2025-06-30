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Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi... İmzaların atılması an meselesi

Forvet transferi için Al Nassr forması giyen Jhon Duran ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe yıldız ismin menajerini İstanbul'a getirirken kontratını hazırlamaya başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi... İmzaların atılması an meselesi
Berker İşleyen

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu. Sarı-Lacivertliler Al Nassr forması giyen Jhon Duran ile her konuda anlaşma sağlarken yıldız oyuncunun kontratını hazırlamaya başladı.

Fenerbahçe, Jhon Duran transferi konusunda kulübü Al Nasr ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, Jhon Duran'ın kiralanması konusunda Suudi Kulübü ile el sıkışırken sürpriz bir gelişme yaşandı.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! Yıldız ismin menajeri İstanbul a geldi... İmzaların atılması an meselesi 1

Sarı-Laciverliler, transferde son görüşmeleri yapmak için Jhon Duran'ın temsilcisini İstanbul'a getirdi. İstanbul'a gelen yıldız golcünün temsilcisi ile son detayları konuşacak.

OTURACAĞI EV ONLINE OLARAK GÖSTERİLDİ

Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! Yıldız ismin menajeri İstanbul a geldi... İmzaların atılması an meselesi 2

Oturacağı ev, Duran'a 'online' olarak tanıtıldı ve evin kontratı hazırlandı. John Duran. Aston Villa ve Al Nassr ile toplam 47 maça çıktı ve 24 kere gol sevinci yaşadı.

77 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! Yıldız ismin menajeri İstanbul a geldi... İmzaların atılması an meselesi 3

Geride kalan sezonun ocak ayında Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro bonservisle transfer olan Jhon Duran, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı.

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