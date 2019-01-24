SPOR

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçında Michael Frey sakatlandı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.01.2019 21:40 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de, Michael Frey sakatlığı nedeniyle Ümraniyespor ile oynanan maçın 29. dakikasında kenara gelmek zorunda kaldı.

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçında Michael Frey sakatlandı

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynadığı maçta sakatlık nedeniyle erken bir değişiklik yaşandı.

Fenerbahöe'de abacağında çekme hisseden Michael Frey oyuna daha fazla devam edemedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 29. dakikada erken bir oyuncu değişikliğine gitmek zorunda kaldı.

Sarı-lacivertli ekipte bu dakikada Frey yerine oyuna Nabil Dirar dahil oldu.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Genç yıldıza çılgın talip!Genç yıldıza çılgın talip!
Tahkim'den Eljif Elmas müjdesi!Tahkim'den Eljif Elmas müjdesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Michael Frey

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimini bilen şirketten yeni anket! 2 büyükşehirde dengeler değişiyor

24 Haziran seçimini bilen şirketten yeni anket! 2 büyükşehirde dengeler değişiyor

Çoban merada gördüğünü bidonun kapağını açınca kabusu yaşadı!

Çoban merada gördüğünü bidonun kapağını açınca kabusu yaşadı!

Süper Lig'de flaş transfer!

Süper Lig'de flaş transfer!

Menajeri açıkladı! İşte Serdar Aziz'in yeni takımı...

Menajeri açıkladı! İşte Serdar Aziz'in yeni takımı...

Başakşehir'e büyük şok

Başakşehir'e büyük şok

Rizespor'da 37 maçlık seri sona erdi

Rizespor'da 37 maçlık seri sona erdi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Fenerbahçe'den Tolgay ve Serdar Aziz sözleri

Fenerbahçe'den Tolgay ve Serdar Aziz sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
F.Bahçe'ye kupada ağır darbe! Elendiler

F.Bahçe'ye kupada ağır darbe! Elendiler

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçında Michael Frey sakatlandı

Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Genç yıldıza çılgın talip!

Genç yıldıza çılgın talip!

Tahkim Kurulu, Eljif Elmas'ın cezasını 1 maça indirdi

Tahkim'den Eljif Elmas müjdesi!

Hakan Bilal Kutlualp Serdar Aziz transferini duyurdu

İşte Serdar Aziz'in yeni adresi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses İstanbul'da

Fener'in yeni transferi İstanbul'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.