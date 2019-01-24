Fenerbahçe - Ümraniyespor maçında Michael Frey sakatlandı

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynadığı maçta sakatlık nedeniyle erken bir değişiklik yaşandı.
Fenerbahöe'de abacağında çekme hisseden Michael Frey oyuna daha fazla devam edemedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 29. dakikada erken bir oyuncu değişikliğine gitmek zorunda kaldı.
Sarı-lacivertli ekipte bu dakikada Frey yerine oyuna Nabil Dirar dahil oldu.
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