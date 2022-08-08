Fenerbahçe-Ümraniyespor maçında ortalık yıkıldı! Ofsayt mı değil mi?

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Fenerbahçe ile Ümraniyespor Kadıköy'de kozlarını paylaştı. İki ekibin de hücum odaklı çıktığı karşılaşma izleyenlerin nefesini kesti. Ümraniyespor'un ilk yarıda attığı gol sosyal medyada gündem oldu.

OFSAYT MI, DEĞİL Mİ?

Maçın 29. dakikasında Tomislav Glumac'ın golüyle beraberliği yakalayan Ümraniyespor, sosyal medyada gündem oldu. Bazı taraftarlara göre Tomislav Glumac'ın vuruşunun ardından ofsaytta bulunan Ümraniyesporlu oyuncu nedeniyle gol iptal edilmeliydi. İşte o pozisyon...

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)



